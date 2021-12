Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 17 dicembre: Flora va a New York

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 17 dicembre

Nella puntata della soap opera “Il Paradiso delle Signore” in onda oggi, venerdì 17 dicembre, Flora prima di partire per New York consegna alle Veneri un regalo personalizzato, per ora la stilista non ha intenzione di denunciare i Guarnieri per quello che ha scoperto sulla morte del padre. Marco conoscendo cosa rende triste Gemma, le fa trovare dentro il suo armadietto un personaggio del presepe, la ragazza ne rimane incantata, quasi per magia le ritorna il buon umore: quel pupazzetto la riporta indietro negli anni quando allestiva la natività con suo padre che ha perso troppo presto. Nino è confuso, non è più sicuro di prendere i voti, Irene sprona Dora a farsi avanti, è il momento giusto per conquistare definitivamente il cuore del seminarista. Armando però vuole vederci chiaro e chiede un parere a don Saverio. La storia di Anna e Salvatore forse sta giungendo a termine. La donna ancora non ha rivelato al suo amato che ha una figlia e nel momento in cui lo farà teme la sua reazione e il modo in cui potrebbe essere giudicata. Per questo prende la drastica decisione di rompere la relazione con Salvatore.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti de “Il Paradiso delle Signore” Agnese è riuscita a rimettere in sesto la sua famiglia raccontando la verità ai suoi figli sul perché il loro padre li ha lasciati per trasferirsi in Germania. Tina è contenta che la donna si sta riprendendo, ma è dispiaciuta per non essersi comportata correttamente con lei. Agnese la tranquillizza dicendole di concentrarsi sull’operazione, ma la ragazza le comunica che ha deciso di non farsi più operare, negli ultimi tempi ha adottato un comportamento egoistico, ha pensato a se stessa, alla sua carriera e alla musica tralasciando le cose importanti, non si è nemmeno accorta di quanto stava soffrendo sua madre perché troppo presa a realizzare i suoi sogni. Ora però è arrivato il momento di rendersi utile, nemmeno le parole di Vittorio Conti riescono a farle cambiare idea, è sua intenzione darsi da fare e realizzarsi in modo diverso. Salvatore cerca di dissuaderla e la rimprovera di aver dato alla madre un grosso dispiacere, ma la ragazza replica al fratello che se vuole ridare un po’ di tranquillità al genitore deve andare da Armando e chiedergli scusa per le brutte parole che gli ha detto. Agnese intanto è stanca di trascorrere le giornate a guardare la televisione, così con la complicità di Maria riprende la sua attività da sarta in casa di nascosto da Tina e Salvatore.

Gemma chiede a Stefania se i loro genitori convoleranno a nozze, Veronica non vede l’ora di regolarizzare la sua posizione, mentre Ezio non accenna mai una parola sull’argomento. Gemma è preoccupata della reputazione della madre, sono trascorsi alcuni mesi da quando si sono trasferiti nel nuovo quartiere e la gente comincia a fare pettegolezzi. Flora è distrutta, conoscere la verità sull’entità del padre l’ha emotivamente destabilizzata. Per mesi ha dichiarato guerra ai Guarnieri perché considerava il padre una vittima innocente, invece si è rivelato un uomo meschino e senza scrupoli. Per dimenticare confida all’amica Ludovica di allontanarsi per un breve periodo da Milano e andare a New York a trascorrere le festività natalizie: un po’ di svago l’aiuterà a dimenticare. La signorina Dora per caso trova ai piedi dell’albero di Natale un bigliettino dei desideri, incuriosita ne legge il contenuto e scopre che a scriverlo è stato Nino. Allarmata per quello che c’è scritto corre da Armando per supplicarlo di chiedere al ragazzo se c’è qualcosa che lo turba in questo momento. Il Ferraris si accorge che il seminarista è molto ansioso e cerca di scavare nei suoi pensieri senza ottenerne nulla. Nel frattempo Salvatore si fa coraggio e incontra Armando per fargli le scuse per come si è comportato con lui: tra i due ritorna la pace e i dissapori del passato vengono annientati con un caloroso abbraccio.

