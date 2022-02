Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 17 febbraio: Flora parla con Dante

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 17 febbraio

Nella puntata di oggi, mercoledì 17 febbraio, della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Umberto dopo aver trascorso la notte con Flora si risveglia con molti sensi di colpa e confida alla stilista di essere ancora innamorato di Adelaide, questo comportamento non viene apprezzato dalla Gentile che per vendicarsi del Guarnieri rivela a Dante che è in possesso di una lettera scritta dal Commendatore dove rivela la colpevolezza di Adelaide per la morte di Achille. Il Romagnoli stuzzicato dalla notizia escogita un piano per riuscire a impossessarsi del documento. Ezio e Gloria dopo aver fatto partorire una donna al Paradiso si sono molto ravvicinati, l’uomo per ora ha accantonato l’idea di convolare a nozze con Veronica e chissà se cercherà di ricucire il suo rapporto con la ex moglie.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Il Paradiso delle Signore” Sandro è in difficoltà non trova ispirazione per comporre la canzone che gli è stata commissionata da Brivio, Vittorio gli suggerisce di distogliere dalla mente il pensiero di Tina ma di incontrare l’attrice che dovrà recitare il “Musicarello” per ritrovare il suo estro artistico. Nonostante Ezio abbia scelto di vivere sotto lo stesso tetto con Veronica, ancora non riesce a perdonarla per ciò che ha fatto. La Zanatta è consapevole che trasparenza, condivisione e onestà, sono principi che il suo compagno ha sempre messo alla base della loro famiglia, ma in questo momento sono venuti a mancare. Veronica è dispiaciuta perché non è mai accaduto di stare schiena contro schiena nel letto come se fossero due estranei. Ezio la rimprovera di non aver mai preteso da lei la perfezione, vuole perdonarla e guardare avanti, l’importante è che d’ora in avanti condividano tutto nel bene e nel male. Umberto riceve una telefonata dall’investigatore che ha assunto per mettersi sulle tracce di Adelaide e dovrebbe incontrarlo, è importante ritrovare la contessa, mancano pochi giorni e poi la questura spiccherà su di lei un mandato di cattura e il Guarnieri vorrebbe evitarlo. Flora riferisce al Commendatore la conversazione che ha avuto a pranzo con il Romagnoli, la stilista crede che Dante sia lo squalo che gira attorno alla preda, anche Umberto la pensa alla stessa maniera, portare Flora dalla sua parte è solo uno dei tasselli del suo piano.

Sandro incontra Brivio e Matilde, il musicista chiede all’attrice di conoscere qualcosa di più intimo della sua vita, ma la superficialità della donna innervosiscono il Recalcati, il produttore corre ai ripari mettendo tra le mani di Sandro un nastro con incisa la voce di Matilde, ascoltandola cantare potrebbe trovare l’ispirazione giusta. Mentre i tre sono seduti al tavolo del bar, Tina entra nel locale, Matilde mostra tutto il suo interesse nei confronti di Sandro, l’Amato pare disinteressata alla conversazione, si complimenta con la sua collega e le fa capire che il tradimento professionale del marito non è nulla in confronto a quello che è stato capace di farle. Rimasti soli, Sandro rivela alla moglie che il lavoro è l’unico modo per starle vicino, poi incalza la donna dicendole che è gelosa e ancora lo ama, l’Amato nega l’evidenza e per togliersi dall’imbarazzo va via, lasciando sullo sguardo di Sandro un sorriso compiaciuto. Armando riceve la telefonata di Agnese che gli dice che Rocco ha perso la testa per una miss, Nicola ascolta la conversazione gli chiede che fine abbia fatto il suo amico. Armando gli racconta la verità, ma ora non sa come dirlo a Maria che è impegnata a confezionare il suo abito da sposa. Le Veneri escono dal Paradiso per la pausa pranzo, solo la Moreau resta in negozio per sbrigare alcune faccende. All’improvviso sente il lamento di una donna, si tratta di una cliente che è in travaglio, il bambino sta nascendo e non c’è tempo per aspettare l’arrivo dell’ambulanza. La capo commessa decide si assistere la donna al parto e per farlo si fa aiutare da Ezio sopraggiunto in suo aiuto. Stefania tornata a casa, racconta a Veronica quanto è accaduto al Paradiso elogiando l’impresa di suo padre, la donna si mostra interessata, ma sapere che il suo compagno è stato vicino all’ex moglie la mette a disagio. Umberto è preoccupato, dall’investigatore si aspettava buone notizie, invece l’uomo oltre a non dargli nessun indizio ha rinunciato all’incarico. Il Guarnieri confida a Flora di sentirsi solo, la donna gli dice di contare su di lei, i due si baciano e finiscono al letto.

