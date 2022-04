Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni puntata 18 aprile: Vittorio contro Dante

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 18 aprile

Le anticipazioni del Paradiso delle Signore del 18 aprile 2022, ci rivelano che Al Paradiso sono tutti preoccupati per le condizioni di salute di Beatrice. La caduta alle scale le ha procurato un trauma cranico e è in coma. Dante vuole stare vicino alla donna, ma Vittorio lo vuole tenere lontano perché crede che abbia manipolato la cognata per portare a compimento i suoi piani. Ferdinando si è proposto di pagare le spese mediche di Flavia e dichiara il suo amore a Ludovica che è confusa perché ha problemi con Marcello che si sente inutile perché non ha abbastanza soldi per poter aiutare la sua fidanzata e questa commiserazione infastidisce la Brancia.

Dopo il bacio che Umberto ha dato a Flora, la situazione sentimentale della stilista è molto confusionaria, non sa quali possano essere i risvolti della loro storia. In realtà Umberto non ha intenzione di lasciare Adelaide e vuole dimostrarle che ci tiene molto a lei, dando l’impressione che Flora sia solo una lieta parentesi.

Il Paradiso delle Signore: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti de Il Paradiso delle Signore, Roberto ha chiamato alcune conoscenze in America e gli hanno riferito che i fratelli Raguso sono partiti dal niente, oggi hanno catene di negozi di abbigliamento sparsi per tutti gli States, ma hanno intenzione di vendere tutto. Vittorio non ci vede chiaro, perché da quanto le ha raccontato la cognata, i Raguso vogliono acquistare gli abiti del Paradiso, invece il progetto è di vendere le loro attività, a questo punto il Conti chiede a Roberto se fosse Dante a voler rilevare la loro azienda e vendere gli abiti del Paradiso senza il suo consenso? Ludovica rivela alla madre di conoscere la verità su Ferdinando che vuole pagare le spese mediche per affrontare l’operazione al cuore. La Brancia è rammaricata perché Flavia non le ha detto niente, il motivo è perché ha voluto assecondare una richiesta del Torrebruna per non mettere in difficoltà Ludovica che si sarebbe sentita in debito con lui. Flavia ne approfitta per dire alla figlia che ha bisogno accanto a lei di una persona che sia economicamente forte ribadendo la contrarietà di vederla accanto a Marcello. Vittorio rovistando nei cassetti della scrivania di Dante scopre un ordine firmato dal Romagnoli per la fornitura di cinque mila etichette marchio Paradiso. Marco deve reperire dei documenti che sono finiti in mezzo alle bozze consegnate a Stefania per la correzione. Irene gli dice di andarle a prendere a casa più tardi quando Stefania non c’è, prendendo la chiave sotto lo zerbino. Poi avvisa Maria di farsi ospitare da Agnese e rincasare più tardi. E per concludere raggiunge Stefania al bar per dirle che sarà sola in casa e di cominciare a preparare il brodo per il giorno dopo. Flora telefona a Villa Guarnieri e riferisce al maggiordomo Italo di farle recapitare le valige in pensione, quando la contessa ne viene a conoscenza rimane basita, sapeva che la Gentile aveva preso in affitto un appartamento a Milano. In quel momento la cameriera le consegna una busta dimenticata dalla stilista, Adelaide l’apre e trova una fotografia che ritrae Flora e Umberto insieme.

Marcello vuole aiutare Ludovica e comunica alla madre che è disposto a dare in garanzia il suo bar per aiutare le due donne a pagare le spese mediche. Flavia umilia il giovane dicendogli che non si rende conto di quanti soldi occorrono e si meraviglia che sia disposto a spendere tutti i suoi soldi per le sue cure e rimanere senza niente, come farà a mantenere Ludovica? Marcello difende la sua dignità rispondendo alla suocera di aver sempre contato sulle sue forze. La Brancia lo definisce un sognatore ma i sogni non salveranno i problemi. Ludovica avrà bisogno di qualcuno di affidabile e ne approfitta per dirgli che le cure mediche le pagherà Torrebruna perché ci tiene molto a Ludovica e per dimostrargli il suo interesse non finirà sul lastrico. Fiorenza avvisa Dante che Vittorio ha scoperto tutto sui Raguso e deve inventarsi qualcosa per far rientrare i sospetti su di lui. Ludovica corre da Marcello per ringraziarlo del suo generoso gesto e di non lasciarsi abbattere dalle parole della madre. Il barista è affranto e ammette che la suocera gli ha detto la verità, era venuto con tutte le buone intenzioni per essere un sostegno per loro, poi dice alla fidanzata di non essere l’uomo giusto per lei. Ludovica non è d’accordo, con Marcello ha superato molti momenti difficili, è stato un grande aiuto per lei, il gesto che ha fatto è stato meraviglioso, poi si fa promettere dal giovane di non permettere alla madre di dividere il loro amore. Agnese vuole affrontare Flora per chiederle della fotografia, ma quando giunge alla pensione vede Umberto e la stilista baciarsi. Quando il Guarnieri ritorna alla Villa, la contessa lo accoglie in modo freddo fino a confessargli di averlo visto baciare la stilista. L’uomo si difende replicando che c’è stato un momento di debolezza da parte della Gentile, ma la contessa lo zittisce dandogli del bugiardo. Dante e Vittorio hanno un acceso confronto, Beatrice viene invita a tornare a casa, ma la donna resta a sentire fuori la porta cosa è accaduto. Romagnoli scopre le carte e rivela al Conti di aver acquistato la catena di negozi dei Raguso e di vendere abiti con l’etichetta del Paradiso non originali. Beatrice interviene per separare i due uomini che arrivano alle mani e dopo aver mostrato il suo dissapore nei confronti di Dante fugge via cadendo dalle scale e ferendosi gravemente.











