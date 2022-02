Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 18 febbraio: Salvo e Anna si sposano

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 18 febbraio

Nella puntata di oggi, venerdì 18 febbraio, della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Gemma scopre che il matrimonio della madre con Ezio è stato annullato. I sensi di colpa cominciano a divorarla, pensava di allontanare per sempre la Moreau dalla loro vita, invece con il suo gesto sconsiderato ha combinato un guaio, la ragazza è intenzionata a raccontare tutta la verità al Colombo. Salvatore finalmente è riuscito ad acquistare la casa e porta Anna a fargliela vedere, non solo ma le chiede anche se vuole sposarlo. Fiorenza ancora arrabbiata con Umberto, gli sottrae la lettera dove parla di suo padre Achille e la consegna a Dante, ora il Romagnoli ha in mano tutto quello che gli occorre per ricattare il Guarnieri. Vittorio sempre intenzionato ad aiutare Sandro, invita Tina al Paradiso per trascorrere la serata insieme, ad attenderla c’è il marito.

Nelle puntate precedenti della soap “Il Paradiso delle Signore” Sandro non è riuscito a comporre il brano per il film ed è rimasto sveglio tutta la notte, restare chiuso in casa non l’aiuta a trovare l’ispirazione, solo vivere quello che c’è fuori lo emoziona, così decide di uscire per andar a fare una passeggiata e comincia a guardarsi intorno fino a quando scorge una coppia di anziani, vederli innamorati nonostante la loro età ha riacceso in lui la voglia di scrivere, tornato a casa di getto compone la musica. Tina continua ad ammettere che non è innamorata di Sandro, ma quando parla con lui è come ritornare indietro nel tempo, confida al fratello che il marito non le è del tutto indifferente nonostante la faccia arrabbiare. Flora al risveglio non trova Umberto nel letto accanto a lei, il Guarnieri ha ricevuto una telefonata del custode della villa di Rapallo per conto di Adelaide, gli ha fatto sapere che la contessa sta bene e di non preoccuparsi. Umberto parla con Marco e decidono di andare a vedere se la Di Sant’Erasmo si nasconde proprio là, alla Ravasi non piace il disinteresse di Umberto nei suoi confronti anche se gli promette di parlare con lei appena possibile. Al Circolo la stilista incontra Dante e gli chiede come procede il progetto legato alla moda, il manager non dà una risposta esauriente ma preferisce cambiare discorso facendo notare alla Ravasi che non è facile dormire nella casa di coloro che potrebbero essere coinvolti nella morte del padre. Flora prende le difese di Umberto, ma nell’impeto si fa sfuggire un particolare che non viene tralasciato dal Romagnoli, il Guarnieri ha scritto una lettera dove rivela molte cose che riguardano Achille.

Ezio accompagna le figlie al Paradiso con l’automobile e viene fermato dal padre del bambino che il giorno prima lui e Gloria hanno fatto nascere al magazzino. L’uomo porta con sé due regali da consegnare al Colombo e alla Moreau, inoltre chiede a Ezio se può fargli qualche foto insieme alla capo commessa per farla vedere a suo figlio quando sarà grande. Il Colombo con l’ex moglie accettano, ma la vicinanza li mette in imbarazzo, soprattutto perché di fronte a loro hanno Stefania sorridente e orgogliosa e Gemma meno contenta. Durante lo scatto delle fotografie, Dora si lascia sfuggire che Ezio e Gloria sembrano una coppia di sposini pronti a partire in luna di miele, non si accorge che Gemma è nei paraggi e non è per niente contenta di quello che sta vedendo. Nel pomeriggio alla Moreau le viene recapitata una busta, la donna è preoccupata teme che sia un’altra lettera minatoria, invece all’interno ci sono le foto che la ritraggono insieme a Ezio, scattate nella mattinata. La donna chiede ad Ezio di raggiungerla per mostrarle l’immagine, l’uomo è molto soddisfatto ma preferisce non prendere la sua copia, non sarebbe corretto nei confronti di Veronica. Ludovica è al Circolo impegnata nella presentazione del libro di Giorgio Menon, un’esternazione di Marcello compromette la premessa dell’opera, l’intervento tempestivo di Ferdinando Torrebruna evita il peggio. Ludovica non è arrabbiata con Marcello, ma la madre non perde tempo per farle notare quanto sia diverso il barista dalla figlia e che è arrivato il momento di sostituirlo con un altro del suo rango sociale.

