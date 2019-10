Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 18 ottobre: scene da un matrimonio!

IL PARADISO DELLE SIGNORE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 OTTOBRE

Le anticipazioni di Il Paradiso delle Signore di oggi, 18 ottobre, rivelano che finalmente Nicoletta e Cesare arrivano al grande giorno. La giovane confessa al suo sposo di aver rivisto l’ex, ma che si è trattato solo di un incontro volto a restituirgli il regalo che aveva portato alla bambina. Anche per Marta e Vittorio arriva il momento del sì, anche se la cerimonia semplice che avevano sempre sognato sembra aver lasciato il posto al matrimonio sontuoso voluto dalla madre e dalla zia della sposa. Quando Nicoletta verrà a sapere che Margherita sta male cadrà in preda alla disperazione e Riccardo correrà in suo aiuto. L’avvicinamento dell’ex non sarà però ben visto da Cesare e tra i due scoppieranno dei conflitti. Come reagirà il marito della donna davanti al tentativo di Riccardo di tornare a far breccia nel suo cuore? Per saperlo non ci resta che seguire una nuova entusiasmante puntata di Il Paradiso delle Signore in onda ogni pomeriggio su Rai Uno.

IL PARADISO DELLE SIGNORE, DOVE SIAMO RIMASTI

L’amatissima Il Paradiso delle Signore tornata da pochi giorni sugli schermi di Rai Uno ha visto nella puntata di ieri, giovedì 17 ottobre, Luciano che, dopo aver avuto una relazione extraconiugale con Clelia, si rende conto che il suo futuro è con la moglie Silvia. Dopo aver capito di amarla ancora prova a riconquistarla per poter ripartire con lei verso una nuova vita. Silvia nel frattempo aveva lasciato la città ma, dietro le insistenze del marito nelle quali intuisce il tentativo di riconquistarla, torna sui suoi passi. In realtà ama ancora Luciano, nonostante i suoi tradimenti. Ad attenderla trova però una situazione del tutto simile a quella che aveva lasciato e riprende vita un nuovo triangolo amoroso. La situazione economica disastrosa di Umberto non passa inosservata agli occhi di Adelaide di Sant’Erasmo, che non tarda ad accorgersi che l’uomo non naviga in buone acque. Umberto infatti, nonostante si sia liberato del giogo di Luca Spinelli, è davvero ad un passo dalla bancarotta. Nonostante in passato abbia promesso a se stessa di non aver più niente a che fare con Umberto Adelaide decide di dargli una mano. Qualcosa nel suo cuore sta cambiando. Ma a preoccupare l’uomo oltre che la situazione economica è anche il futuro del figlio Riccardo. Dopo aver allontanato da se Nicoletta, dicendo alla donna che la loro relazione era stata solo il frutto di una scommessa tra amici, Riccardo sembra voler tornare sui suoi passi e rischia di mettersi nei guai. Nicoletta infatti ha una nuova storia con Cesare e sembra contrariata dai continui intrufolamenti di Riccardo nella sua vita e in quella di sua figlia, che l’uomo non ha voluto accettare.

