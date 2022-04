Il paradiso delle signore/ Anticipazioni puntata 19 aprile Marco prova con Stefania

Il paradiso delle signore riassunto puntata 18 aprile

Durante la puntata di ieri de Il Paradiso delle Signore, tutto il Paradiso è stretto attorno a Beatrice che a causa di una caduta accidentale dalle scale è in coma ricoverata all’ospedale. Dante è accanto al letto della donna e ricorda i momenti piacevoli trascorsi insieme, in quel momento entra nella stanza Vittorio con un neurochirurgo fatto venire a Milano per visitare la cognata. La reazione del Conti è alquanto violenta, ordina al Romagnoli di allontanarsi da Beatrice, ma l’uomo chiede di restare, alla fine è costretto ad uscire dalla camera. Irene e Maria sono molto curiose e vogliono sapere da Stefania come sta andando con Marco, la ragazza per non farsi più assillare dalle sue amiche rivela che è innamorata del giovane e il sentimento è corrisposto. Il Di Sant’Erasmo trova in Roberto un buon confidente e gli racconta che se non fosse stato per l’intervento del parroco che ha bussato alla porta per benedire la casa, sicuramente avrebbe baciato Stefania. Dopo la visita neurologica, il medico riferisce a Vittorio che gli esami a cui è stata sottoposta Beatrice sono nella norma, quindi può escludere che ci siano danni cerebrali, in caso di trauma cranico i primi giorni sono fondamentali. Dante vorrebbe tirarsi indietro dal progetto, Fiorenza sollecita il cugino ad andare avanti e approfittare dello stato vulnerabile di Vittorio per sferrargli l’attacco finale. Ludovica ringrazia Ferdinando di essersi fatto carico delle cure mediche della madre. L’uomo le confida che lo sta facendo per lei, se non fosse impegnata sentimentalmente con Marcello, si sarebbe comportato diversamente. Il Torrebruna confida alla Brancia che in passato ha avuto la madre molto malata, capisce cosa si prova quando qualcuno che si ama è in difficoltà e non si hanno i mezzi per poterlo curare.

Adelaide, durante l’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore, ha rimproverato Umberto di averla presa sempre in giro, e gli fa l’elenco di tutte le donne che ha avuto tra cui sua sorella e lei si è messa al servizio prendendosi cura dei suoi figli come se fossero i suoi. La contessa maledice il giorno che ha incontrato il Commendatore e gli giura di non farsi mai vedere piangere davanti al suo sguardo. Marcello è geloso e ogni occasione è buona per litigare con Ludovica. Il barista si scusa con la fidanzata per non avere la generosità del Torrebruna e poi non apprezzando il suo gesto, cerca di mettere in guardia Ludovica, dicendole che uomini come Ferdinando usano la loro posizione sociale per aiutare la ragazza che vogliono conquistare, naturalmente la Brancia è di un altro parere. All’uscita dal cinema, Stefania nota Marco che la sta aspettando. Irene e Maria vorrebbero che l’amica si appartasse con il giovane, ma la Venere è troppo imbarazzata e con la scusa di dover correggere alcune bozze saluta il Di Sant’Erasmo e si allontana seguita dalle sue amiche. Flora racconta a Ludovica di aver lasciato villa Guarnieri ed essersi trasferita in pensione. Umberto si è presentato per consegnarle le ultime valigie rimaste in villa. I due hanno cominciato a litigare, Umberto ha detto alla Gentile di sentire la sua mancanza e la casa senza di lei è vuota. La stilista non voleva più vederlo, poi all’improvviso l’uomo l’ha baciata. Da quel momento si è glissato, non si è fatto più vedere e nemmeno sentire e la Gentile non sa come interpretare questo silenzio. Ludovica consiglia all’amica di mettere fine a questa storia, Umberto non lascerà mai Adelaide, deve fare marcia indietro perché sta entrando in un campo minato. Dante è davvero innamorato di Beatrice e non poterla vedere lo fa stare male, così affronta di nuovo Vittorio dicendogli che la conduzione dei suoi affari non devono interferire con la sua vita privata, perché lui e Beatrice sono innamorati.

Anticipazioni 19 aprile 2022 Il Paradiso Delle Signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore della puntata di oggi 19 aprile 2022 ci rivelano che Marco è innamorato di Stefania e per non perdere un giorno senza vederla, le invia un biglietto dove le comunica che tutte le sere all’uscita dal magazzino, l’attende alla piazzetta per trascorrere del tempo in sua compagnia. Il capo-redattore vuole vedere la Colombo lontano da sguardi indiscreti, soprattutto vuole mantenere le distanze da Gemma che crede di poter conquistare il cuore del Di Sant’Erasmo. La Zanatta non ha perso la speranza di rimettersi insieme a Marco, è convinta di tornare a fare breccia nel suo cuore. Le condizioni di salute di Beatrice sono stabili, la donna purtroppo ancora non ha aperto gli occhi e i medici sono preoccupati. Sempre per amore nei confronti della cognata, il Conti prende una decisione molto drastica: cederà al Romagnoli il Paradiso ma dovrà accettare le sue condizioni. L’intento di Vittorio è di prendersi cura di Beatrice e tenere Dante lontano da lei, non vuole che l’uomo continui ad occuparsi della donna, visto che il Conti è convinto che il suo avversario abbia usato sua cognata per raggiungere i suoi scopi.

Adelaide ha scoperto che tra Flora e Umberto c’è stata una storia, oltretutto li ha visti baciarsi. Il Guarnieri è stato messo con le spalle al muro, se non vuole perdere definitivamente la contessa deve accettare il suo ultimatum: tenersi lontano dalla Gentile. Come la prenderà Flora convinta che il Commendatore lascerà sua cognata per abbracciare il suo amore? Le menzogne di Flavia le stanno cadendo addosso, Ludovica vorrebbe accompagnare la madre nella clinica americana, ma la donna che sa di non essere malata, farà di tutto per impedire alla figlia di partire con lei.











