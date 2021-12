Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 20 dicembre: Armando e Agnese felici

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 20 dicembre

Nella puntata della soap opera “Il Paradiso delle Signore” in onda oggi, lunedì 20 dicembre, Gemma continua a mantenere il silenzio sulla persona che le ha regalato il pastorello del presepe e non lo fa solo con la sua famiglia ma anche con le colleghe curiose di conoscere l’identità del nuovo spasimante. Armando e Agnese hanno ricominciato a frequentarsi senza temere il giudizio di Salvatore che ha dato la sua benedizione. Adelaide è malinconia, il Natale si avvicina e le persone a lei care sono tutte lontane. Vittorio decide di mettere al fianco di Marco la Venere Stefania e mandarli a intervistare un’attrice famosa: la Colombo per non far ingelosire la sorellastra Gemma decide di non dire nulla.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti de “Il Paradiso delle Signore” Agnese non ce la fa più a stare chiusa in casa senza fare niente, all’insaputa della figlia ha ricominciato a sistemare gli abiti alle signore del Paradiso, per tenere lontano Tina le ha commissionato l’acquisto di alcuni prodotti siciliani. La ragazza per reperirli è andata dall’altra parte della città, per fortuna ha trovato un tram diretto che le ha permesso di tornare a casa prima del previsto. Questo le ha fatto scoprire che la madre stava con una cliente ad aggiustare l’abito da cerimonia. Agitata racconta l’episodio al fratello Salvatore e alla reazione del giovane assiste anche Anna che si fa un giudizio sbagliato sul ragazzo. La donna ha una figlia avuta da una relazione burrascosa e teme il giudizio di Salvatore che è all’oscuro di tutto. Salvo ha perdonato la madre perché ha subito le menzogne del padre, Anna non condivide il pensiero del barista perché sarebbe bello essere perdonati non perché si è innocenti come è successo ad Agnese, ma perché si è amati, invece Salvatore del padre non ne vuole sapere niente. Salvatore considera male le donne che sono costrette a buttarsi via per necessità, Anna si sente una di loro e per paura di essere considerata una poco di buono per i suoi trascorsi, decide a malincuore di lasciare Salvatore dicendogli che tra loro non può funzionare.

Flora è in partenza per New York e dalle sue parole Vittorio deduce che non ha nessuna intenzione di ritornare a Milano. La collezione di Natale ha avuto un grande successo ed è tutto per merito suo, ma alla donna sembra non interessarle affatto. Umberto è felice perché la stilista con il suo talento gli sta facendo guadagnare molti soldi, ma non può darle torto. É venuta a Milano non per questioni professionali ma per avere informazioni sul suo passato, ma le notizie che ha trovato non le sono piaciute. A Vittorio dispiace se a Flora di questa esperienza al Paradiso gli rimanga solo la delusione, vorrebbe che ritornasse più motivata di prima. Gemma trova nel suo armadietto una scatolina con dentro Benino, il pastorello del vecchio presepe che faceva sempre con suo padre, la ragazza intuisce che il dono è di Marco e lo ringrazia, capisce anche che il motivo per cui il giovane la sera prima non è uscito con lei è perché è dovuto andare a Torino a recuperare la statuetta in un negozio artigianale. La Venere ringrazia la sorella Stefania che ha descritto a Marco il pastorello, senza il suo aiuto avrebbe trascorso un nostalgico Natale, invece ora ha la certezza di avere attorno a sé persone che si interessano alla sua felicità e che la fanno sentire componente di una famiglia. Stefania vorrebbe che Gemma dicesse a Ezio e Veronica la provenienza della statuetta, ma la ragazza preferisce non rendere pubblico il nome di Marco e racconta che la statuina è il regalo di un amico, ma per ora non vuole svelare la sua identità. Nino è confuso, don Saverio sospetta che il giovane si trovi nel mezzo di una crisi vocazionale e il parroco teme che il seminarista si sia invaghito di una ragazza che lavora al Paradiso.

