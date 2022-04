Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 21 aprile: Beatrice si risveglia!

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 21 aprile

Le anticipazioni della soap opera “Il Paradiso delle Signore” di oggi, giovedì 21 aprile 2022, ci rivelano che Marcello si sente inadeguato, nonostante i suoi sforzi non riuscirà mai ad entrare a far parte della cerchia di amicizie di Ludovica, per questo non potendo aiutare finanziariamente la madre della sua fidanzata, decide di lasciare il Circolo, un ambiente che comincia a stargli stretto soprattutto perché ogni giorno è costretto a vedere quanto Ferdinando si stia avvicinando a Ludovica e lei nonostante continui a difendere il suo amore per Marcello, non riuscirà a togliere l’amicizia all’imprenditore in quanto si sente in debito nei suoi riguardi poiché si farà carico delle cure mediche di Flavia, aumentando la gelosia di Marcello e gli screzi fra loro. Il Barbieri si confida con Armando senza rendersi conto che allontanandosi dal Circolo lascerà campo libero al suo rivale. Adelaide ha capito che Marco non è interessato a Gemma e dopo la figura che gli ha fatto fare rompendo il fidanzamento con la Zanatta è consapevole che il nipote non tornerà indietro. Mentre la ragazza lascia intendere alla contessa che è intenzionata a riconquistare l’amore di suo nipote, la donna con una matura esperienza alle spalle, cerca di farle capire che non è il caso di illudersi per non rimanere bruciata dalla crudele realtà dei fatti. Anche Sofia ha intenzione di lasciare Milano e trasferirsi a Firenze, il caffè di Marcello perderà anche la pasticceria e sarà un duro colpo per l’attività che si priverà pure di Salvatore. Flora è decisa a trasferirsi in America e accettare l’allettante proposta di lavoro che le è stata proposta. È un occasione che non si ripeterà una seconda volta nella sua vita e non può rinunciare, oltretutto da quando Umberto ha scelto di tornare dalla contessa non c’è niente che le impedisce di rimanere, quindi è probabile che la prossima a spiccare il volo sia proprio la Gentile. Dopo giorni di coma finalmente Beatrice apre gli occhi per la gioia di Vittorio, ma non è l’unico a essere felice, anche Dante è contento per la bella notizia e approfitta del momento per dichiarare alla donna tutto il suo amore. Il Conti si lascerà intenerire oppure continuerà a diffidare del Romagnoli?

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Marco è molto innamorato di Stefania e le ha promesso che tutte le sere l’aspetterà in piazzetta di fronte alla chiesa. La ragazza è combattuta nell’accettare l’invito del giovane e nell’evitare alla sorella di soffrire, visto che Gemma non si è arresa ed è intenzionata a riconquistare il cuore del Di Sant’Erasmo. Gloria invita la figlia a dare ascolto ai suoi sentimenti perché dopo tanta sofferenza è giusto che si goda un po’ di felicità. Le condizioni di salute di Beatrice sono stazionarie, secondo il parere del medico non è né positivo, né negativo, dopo cinque giorni di coma sperava in una reazione della donna invece il suo stato vegetativo lascia intendere che potrebbe protrarsi per mesi ma anche per anni. Il referto mette in crisi Vittorio che corre al Circolo per ribadire al Romagnoli la sua intenzione a concedergli il marchio del Paradiso purché lasci Milano e ritorni in America. L’uomo non è intenzionato a rinunciare a Beatrice e in questo momento si sente molto in colpa nei suoi confronti in quanto è la causa di ciò che le è accaduto. Anna e Roberto sono preoccupati per Vittorio, ma altrettanto lo sono per la contabile che non accenna a risvegliarsi. Adelaide non accetta il tradimento di Flora e l’affronta direttamente dicendole che per Umberto ha rappresentato solo una parentesi e si rammarica del fatto che la sua figlioccia l’abbia tradita alle spalle nonostante le avesse messo a disposizione la sua casa, il suo affetto e la sua fiducia. La Gentile è molto provata dallo scontro verbale che ha avuto con la contessa, Agnese le suggerisce di telefonare a qualche persona amica per tirarsi un po’ su di morale e chiama Emily a New York che la informa di un trasferimento a Londra. Al Circolo c’è un evento e Ludovica non può permettersi di acquistare un nuovo abito, chiede a Flora di apportare delle modifiche a un vestito che già ha indossato troppe volte, la stilista l’accontenta confidandole di essere rimasta delusa dall’atteggiamento di Umberto.

Nella puntata di ieri de “Il Paradiso delle Signore” Dante di nascosto da Vittorio riesce a fare visita a Beatrice e le confida di sentirsi in colpa per quanto è accaduto, all’inizio si è avvicinato a lei perché voleva usarla per portare a termine il suo progetto di distruggere il Conti, poi conoscendola si è innamorato, è riuscita a far emergere il lato migliore della sua personalità e ora è affranto e disinteressato a tutto pur di rivedere sul suo volto il sorriso. Appena Dante lascia la stanza la mano di Beatrice comincia a muoversi. Gemma partecipa al torneo di beneficenza in rappresentanza del Circolo e vince la gara. La contessa è molto soddisfatta della ragazza che nel discorso di ringraziamento tira in ballo Marco, dicendo che è merito suo se ha accettato di gareggiare per il Circolo perché nonostante le sue reticenze è riuscito a incoraggiarla e ora dopo i risultati positivi che sta ottenendo può solo che dirgli grazie. Marco è un po’ imbarazzato, ma Gemma non desiste e si sta giocando tutte le carte a disposizione pur di fare breccia nel suo cuore. Stefania incoraggiata da Irene decide di sedersi sulla panchina in attesa di Marco, il giovane si trova al Circolo per il rinfresco in onore di Gemma, vorrebbe andare all’appuntamento, ma la contessa lo obbliga a restare. Comincia a piovere e Stefania affranta si allontana donando il suo ombrello a un anziano. Marco arriva in piazzetta in ritardo, il signore con l’ombrello le dice che se stava cercando una ragazza con i capelli scuri e gli occhi neri si è appena allontanata per tornare a casa. Stefania si presenta davanti a Irene e Maria tutta bagnata e con le lacrime agli occhi, rimprovera la Cipriani di averla convinta ad aspettare Marco che non ha mantenuto la sua promessa e giura di non farsi più coinvolgere nelle sue fantasie. In quel momento sul pianerottolo della scala compare Marco che si scusa per il ritardo, tra i due scocca subito la scintilla e si baciano appassionatamente.

