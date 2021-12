Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 21 dicembre: Ezio sposerà Veronica?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 21 dicembre

Nella puntata della soap opera “Il Paradiso delle Signore” in onda oggi, martedì 21 dicembre, Armando e Agnese sono felici di trascorrere il Natale insieme ma per non combinare altri guai decideranno di parlare prima con Tina e Salvatore. Ezio è pronto per convolare a nozze con Veronica, ma prima dovrà risolvere il rapporto precedente con Gloria che è ancora sua moglie. Irene organizzerà una cena per le feste, mentre Nino rivelerà ad Armando di aver perso la vocazione. Vittorio sa come recuperare i soldi per aiutare don Saverio: organizzerà una riffa di beneficenza per Natale.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti de “Il Paradiso delle Signore” Gemma chiede a Stefania se i loro genitori convoleranno a nozze, Veronica non vede l’ora di regolarizzare la sua posizione, mentre Ezio non accenna mai una parola sull’argomento. Gemma è preoccupata della reputazione della madre, sono trascorsi alcuni mesi da quando si sono trasferiti nel nuovo quartiere e la gente comincia a fare pettegolezzi. Flora è distrutta, conoscere la verità sull’entità del padre l’ha emotivamente destabilizzata. Per mesi ha dichiarato guerra ai Guarnieri perché considerava il padre una vittima innocente, invece si è rivelato un uomo meschino e senza scrupoli. Per dimenticare confida all’amica Ludovica di allontanarsi per un breve periodo da Milano e andare a New York a trascorrere le festività natalizie: un po’ di svago l’aiuterà a dimenticare. La signorina Dora per caso trova ai piedi dell’albero di Natale un bigliettino dei desideri, incuriosita ne legge il contenuto e scopre che a scriverlo è stato Nino. Allarmata per quello che c’è scritto corre da Armando per supplicarlo di chiedere al ragazzo se c’è qualcosa che lo turba in questo momento. Il Ferraris si accorge che il seminarista è molto ansioso e cerca di scavare nei suoi pensieri senza ottenerne nulla. Nel frattempo Salvatore si fa coraggio e incontra Armando per fargli le scuse per come si è comportato con lui: tra i due ritorna la pace e i dissapori del passato vengono annientati con un caloroso abbraccio.

Vittorio Conti incarica Stefania di affiancare Marco nell’intervista alla grande attrice Lorenza Diriberto. La ragazza è entusiasta, ma non vuole minimizzare l’incontro, è una donna che fa molte cose, beneficenza, televisione, ha molto da raccontare. Marco non la pensa alla stessa maniera, le domande da fare sono sempre le stesse. Stefania è contrariata: una storia vale sempre la pena essere raccontata. Il giornalista va all’incontro con l’attrice da solo, ma non riesce a fare l’intervista perché la donna si accorge che al ragazzo non interessa fare l’articolo sulla sua carriera, così va via. Adelaide lo incontra al club e gli chiede cosa gli sia successo vista la sua espressione preoccupata. Il giovane racconta quello che gli è successo con la Diriberto e ora è preoccupato perché non ha pronto l’articolo per la prossima uscita del giornale e Conti non la prenderà bene. Adelaide gli consiglia di chiamare Stefania e affidarle il compito di intervistare l’attrice, perché quello che infastidisce Marco non è come potrebbe reagire Conti sapendo che l’incontro con l’attrice non è andato a buon fine, ma ammettere di aver fallito. Il giornalista chiama Stefania e gi dice di incontrarsi al club per intervistare la Diriberto. Quando Stefania confida a Gemma che deve andare al circolo per incontrare Lorenza Diriberto e Marco sarà presente, la sorellastra fa finta di niente, ma rimane molto turbata. Marco affida l’incarico a Stefania di scrivere l’articolo, Conti è molto soddisfatto dei due ragazzi, ma la notizia più importante non può essere resa pubblica per volontà dell’attrice. Stefania racconta a Conti che la Diriberto ha detto che fa molta beneficenza e ha messo all’asta anche oggetti di scena, ma non vuole che nessuno lo sappia, perché non trova giusto vantarsi delle opere buone che si compiono, se facesse così poi non sarebbe più interessata a soccorrere chi è in difficoltà. A Conti viene l’idea per come procurare i soldi e salvare la casa dei poveri gestita da don Saverio.

Salvo è disperato, Anna lo ha lasciato senza un valido motivo. Tina gli ricorda che non è ragazza come le altre, ha una figlia a cui pensare. Salvo le ha fatto il regalo di Natale e non sa cosa farci, la sorella gli suggerisce di consegnarlo ugualmente ad Anna, meglio che andare avanti ad acqua e sospiri. Salvo segue il suggerimento della sorella e con la scusa di portarle il caffè, consegna alla donna il suo regalo di Natale. Anna lo rifiuta, non può accettarlo e invita il giovane ad andarsene, Salvo si allontana ma il pacchetto lo lascia sulla scrivania. Agnese è preoccupata per Salvo, lo vede assente, non mangia, fissa il soffitto e non parla. Si fa promettere da Tina di indagare e scoprire cosa passa nella testa del fratello, la ragazza accetta, ma a una condizione, solo se la madre la smette di affaticarsi. Armando va a casa di Agnese per sapere come sta. La donna è felice di vederlo, l’uomo oltre al mazzo di fiori, gli porta la guida Tv così potrà scegliere quale programma vedere in televisione. La donna sfogliando la rivista legge che viene trasmesso un film di Greta Garbo, Armando ne approfitta per suggerire alla donna di vederlo insieme: la proposta piace ad Agnese. Adelaide è demoralizzata, il Natale si sta avvicinando e la casa è vuota, l’idea di trascorrere le festività solo con Umberto non la entusiasma molto. Flora è partita, invece di sentirsi sollevata, attorno vede solo deserto, senza di lei non ha niente, almeno le faceva un po’ di compagnia. Umberto la rincuora dicendole che c’è lui, ci sono gli amici, ma Agnese la pensa diversamente, molti amici sono solo di facciata.



