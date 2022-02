Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 21 febbraio: Sandro conquista Tina

Oggi, lunedì 21 febbraio 2022, andrà in onda una nuova puntata della soap opera di casa Rai Uno, Il Paradiso delle Signore: ecco che cosa è accaduto fino ad oggi, e le anticipazioni per questo nuovo episodio. Flavia non perde occasione di far notare a Ludovica quanto sia gentile e garbato Ferdinando, la ragazza però non mostra interesse, il suo cuore appartiene a Marcello, la madre pur fingendo di accettare le scelte di vita della figlia, trama per allontanarla dal barista. Salvatore è al settimo cielo, grazie all’aiuto di Beatrice Conti è riuscito a farsi concedere dalla banca un prestito, così potrà acquistare la nuova casa e andarci a vivere con Anna e la piccola Irene. Marcello gli consiglia di prendere un appartamento in affitto per non addebitarsi per tutta la vita, ma l’Amato non ha intenzione di pagare una retta mensile per una casa che non sarà mai di sua proprietà. Marcello gli racconta quello che è accaduto al Circolo, Salvatore gli ricorda che lui è diverso dalle persone che frequentano il locale, anche se in quel posto ci lavora, a fine mese lui prende un semplice stipendio. Ludovica chiede a Ferdinando di non divulgare quanto è accaduto alla presentazione del libro per non mettere in cattiva luce Marcello, l’uomo le promette di tenere la bocca chiusa e dà la colpa all’ambiente snob che non accetta il contraddittorio. L’uomo è attratto da Ludovica e sta facendo di tutto per mostrarsi cortese ai suoi occhi. La Brancia in questo momento è in difficoltà, deve organizzare un nuovo evento e non trova la lista dei partecipanti che ha preparato Adelaide. Fiorenza d’accordo con Dante, sfrutta questa situazione per entrare in Villa Guarnieri e cercare la lettera che Umberto ha scritto a Flora. La donna fa credere a Ludovica che la lista l’ha presa il Commendatore e bisogna farsi aiutare dal maggiordomo per cercarla nel suo studio.

Una vita/ Anticipazioni puntata 21 febbraio: Genoveva controlla Felipe

Durante la puntata di venerdì de Il Paradiso delle Signore, una volta entrate in villa, Fiorenza con una scusa si allontana e rovistando nella stanza di Flora si impossessa del documento, la donna la consegna a Dante, dopo averne letto il contenuto dove Umberto e Adelaide si accusano della morte di Achille, medita vendetta. Gemma continua ad essere scortese con i clienti, Stefania capisce che c’è qualcosa che la turba, così ferma il padre e le chiede cosa le stanno nascondendo. Ezio rivela alle ragazze che la data del matrimonio con Veronica è stata annullata perché in questo momento è troppo impegnato con il lavoro e non può aiutarla con i preparativi. Il Colombo e Gemma rimangono da soli e la ragazza tra le lacrime gli racconta che è stata lei a spedire la lettera minatoria a Gloria, voleva solo spaventarla, ma non immaginava che sarebbe successo tutto questo. Ezio parla a Veronica e gli rivela di conoscere la verità, la donna rivela al compagno di essersi presa la responsabilità dell’accaduto per difendere Gemma perché temeva che il Colombo non l’avrebbe perdonata e non l’avrebbe accolta come figlia. Ezio non condivide la scelta della Zanatta, al suo posto avrebbe obbligato la ragazza a dire la verità e a prendersi le sue responsabilità. Salvatore fa vedere l’appartamento ad Anna e già immaginano come arredarlo, poi con un po’ di imbarazzo chiede alla donna se vuole sposarlo, l’Imbriani non desidera altro. La prima a venire a conoscenza della bella notizia è Tina che esulta dalla gioia. Vittorio la invita a passare al Paradiso dopo la chiusura del magazzino. L’Amato si presenta all’appuntamento ma ad attenderla c’è Sandro seduto davanti a un pianoforte che canta la canzone che ha scritto per lei, la ragazza questa volta non fugge furiosa, ma rimane in silenzio ad ascoltare il marito cantare.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 21 febbraio: Paris alla Fondazione Forrester

IL PARADISO DELLE SIGNORE, LE ANTICIPAZIONI 21 FEBBRAIO: CONTINUA LA VENDETTA DEL ROMAGNOLI

Ed eccoci arrivati alle anticipazioni per Il Paradiso delle Signore, puntata di oggi, lunedì 21 febbraio 2022. Sandro questa volta ha fatto centro nel cuore di Tina, la nuova canzone che ha scritto e che a sorpresa le ha fatto ascoltare, non è passata indifferente. In realtà il Recalcati ha in mente di farla interpretare alla moglie senza cedere i diritti al produttore Brivio che è in attesa di una composizione per il “Musicarello”. Da quando Gemma ha rivelato la verità sulla lettera minatoria spedita alla Moreau, in casa Colombo è ritornata la serenità. Dante e Fiorenza sono intenzionati a mettere le mani sul Paradiso e la vendetta del Romagnoli non si ferma, continua a corteggiare Beatrice ignara del piano diabolico che l’uomo sta mettendo in atto a discapito di Umberto e Vittorio.

LEGGI ANCHE:

Love is in The Air/ Anticipazioni puntata 19 febbraio: Eda e Serken, luna di miele...

© RIPRODUZIONE RISERVATA