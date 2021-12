Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 22 dicembre: Gloria a un bivio

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 22 dicembre

Nella puntata della soap opera “Il Paradiso delle Signore” in onda oggi, mercoledì 22 dicembre, Beatrice propone a Vittorio di passare le festività insieme per non fargli sentire l’assenza di Marta. Ezio fa sapere a Gloria che ha intenzione di sposare Veronica, ma la donna gli deve fornire il suo certificato di morte per consentirgli di convolare a nozze. Irene è impegnata a organizzare la cena della Vigilia, Dora vuole invitare Nino. Intanto al Paradiso viene portata avanti la riffa di beneficenza e le Veneri hanno lanciato una sfida a chi riuscirà a vendere più biglietti.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti de “Il Paradiso delle Signore” Vittorio è contento perché l’articolo di Stefania gli è piaciuto, oltretutto grazie all’intervista che ha fatto alla celebre attrice, gli è venuto in mente un’idea per recuperare i soldi da dare in donazione alla casa famiglia di San Gaudenzio, difatti al consiglio di amministrazione Conti ha suggerito di organizzare un riffa e mettere in palio dei doni offerti dalle famiglie più prestigiose di Torino. Per questo motivo è andato a trovare la contessa Adelaide Di Sant’Erasmo, che ha accolto la sua iniziativa e si è offerta di donare un cimelio appartenente alla sua famiglia. Quest’anno la donna non è propensa ai festeggiamenti, il Natale lo passerà in compagnia di Umberto, fare un po’ di beneficenza l’aiuterà a migliorare il suo stato d’animo. Stefania è felice perché ha realizzato la sua prima intervista, il padre Enzo si congratula con lei e gli regala una rosa rossa. Vittorio Conti le comunica la bella notizia che il suo articolo sarà pubblicato nel prossimo numero della rivista e la sua carriera da giornalista al Paradiso è appena iniziata. Anche Marco si congratula con la Colombo, questa esperienza che li ha visti lavorare uno al fianco dell’altro ha annullato le incomprensibilità iniziali. Chi non è contenta di questa rappacificazione è Gemma che comincia a mostrare i primi segni di gelosia nei riguardi della sorella. Stefania è in imbarazzo, non è interessata al giornalista, gli interessa solo la sua preparazione giornalistica, il loro rapporto riguarda solo il lavoro, ma Gemma non è convinta e teme che Stefania possa far breccia nel cuore di Marco.

Armando invita Tina e Salvatore a raggiungerlo nel magazzino del Paradiso, vuole parlare ai ragazzi di quello che ha intenzione di fare a Natale. L’uomo vorrebbe trascorre le festività con Agnese. I ragazzi sono rammaricati perché vorrebbero fare il Natale con la madre, ma sono disposti a fare un passo indietro. Armando gli dice di stare tranquilli perché il suo desiderio e quello di Agnese è di stare tutti e quattro riuniti attorno alla stessa tavola per il giorno più importante dell’anno. Salvatore gli fa credere che è contrariato, in realtà è felice che la famiglia sia tutta riunita in un giorno così importante. Armando è al settimo cielo, non si può dire lo stesso di Nino che confida all’amico di non essere sicuro di prendere i voti. Si sente molto combattuto, non prova più una forte attrazione verso la religione, i suoi pensieri sono rivolti a un’altra persona, a una donna, non rivela la sua identità, ma già è presente nella sua vita. Ezio chiede scusa a Veronica di non averle fatto trovare sotto l’albero di Natale la fede di matrimonio, la donna comprende che è difficile per lui ritrovare la moglie e annullare il precedente matrimonio, ma Colombo sa che questa persona è molto vicino a lui, ma dire ora la verità sarebbe un grosso rischio. La coppia è comunque felice di passare il Natale con Gemma e Stefania.

