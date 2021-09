Il paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 22 settembre: Umberto incontra Flora

Il paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 22 settembre

Nella puntata di oggi, mercoledì 22 settembre, della soap opera italiana “Il paradiso delle Signore” Umberto e Adelaide sono sempre più preoccupati dall’arrivo di Flora a Milano. Guarnieri decide di incontrare la ragazza per poterla osservare da vicino. Lo stilista, che dovrebbe sostituire Gabriella, rinuncia alla fine al suo incarico. Tutto questo porterà Vittorio a ritrovarsi inaspettatamente senza un sostituto. A questo punto, Gabriella pensa quindi di rimandare la sua partenza a Parigi per aiutare Vittorio. Flora cerca di ambientarsi a Milano. La ragazza chiede di incontrare la Contessa, ex consorte di suo padre Achille, dalla quale la giovane cerca di avere qualche notizia interessante sulla strana dipartita del genitore. Infine, Maria riceve una lettera da Rocco, che la sorprende.

Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 22 settembre: Silvia ancora con Giancarlo

Il paradiso delle Signore, dove siamo rimasti?

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il paradiso delle Signore” Ludovica e Marcello si sono ritrovati e sono sempre più uniti, nonostante i molteplici ostacoli da superare. Durante il viaggio per Milano, Flora ha subito una terribile disavventura. La giovane, quindi, ha perso tutti i suoi bagagli. Per questo è costretta a recarsi al Paradiso per comprarsi nuovi vestiti e rifarsi il guardaroba. Mentre fa i suoi acquisti, Flora riesce a impressionare le Veneri per il suo buon gusto. Al Circolo, la giovane scopre poi che Achille le ha lasciato in eredità una discreta somma di denaro e una lettera, il cui contenuto è rimasto segreto a tutti. In contemporanea, Tina fa un’importante confessione a Gabriella: il suo matrimonio con Sandro Recalcati è andato a rotoli da tantissimo tempo. Infine, Umberto è venuto a sapere che Flora si trova a Milano. Preoccupato, è corso subito da Adelaide, e ha rivelato alla donna che la figlia di Achille è giunta inaspettatamente in città, in cerca della verità sulla morte del Ravasi.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 22 settembre: Ildefonso dice la verità a CaminoBeautiful/ Anticipazioni puntata 22 settembre: Ridge affronta Bill, ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA