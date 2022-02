Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 23 febbraio: il ritorno di Adelaide

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntata 23 febbraio

Nella puntata di oggi, mercoledì 23 febbraio, della soap opera “Il Paradiso delle signore” Adelaide dopo una lunga assenza ritorna a Villa Guarnieri. Umberto dice a Flora di essere innamorato di sua cognata e deve dimenticare quello che c’è stato tra loro due, ma soprattutto non deve fare menzione della notte di passione che hanno trascorso insieme. Maria riceve un telegramma da Rocco ed è felice, Agnese che conosce la verità sul nipote sa che sta mentendo alla ragazza, ma non trova il coraggio di raccontarle come stanno realmente le cose. Marco è molto soddisfatto dell’articolo scritto da Stefania e si complimenta con lei, scatenando la gelosia di Gemma che reagisce con veemenza nei confronti della sorella. A Vittorio viene in mente cosa pubblicare sulla copertina del nuovo numero del magazine, mentre Tina accetta la proposta di Sandro e decide di incidere la nuova canzone.

Una vita/ Anticipazioni puntata 23 febbraio: Genoveva preoccupata per Felipe

Il Paradiso delle signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Il Paradiso delle signore” Agnese è tornata a Milano, il suo viaggio a Roma è stato sconfortante, è andata nella Capitale per scoprire che vita facesse Rocco e ha scoperto che il nipote ha una relazione con un’altra donna. L’Amato non è riuscita a riportare il giovane sulla retta via e ora non sa cosa dire a Maria, che continua a confezionare il suo abito da sposa. Mentre Maria continua a raccontarle come sarà il giorno del suo matrimonio, Agnese imbarazzata e sofferente rimane in silenzio. Stefania è occupata a scrivere l’articolo che riguarda la nuova legge che apre le porte alle donne in molte attività lavorative riservate finora soltanto agli uomini. L’argomento è molto delicato e complesso e mentre Gemma lo tratta con superficialità, Stefania è convinta che in futuro rivoluzionerà la posizione della donna nella società. Veronica per facilitarle il lavoro le regala la sua macchina da scrivere. Salvatore confida a Marcello che nel fine settimana andrà con Anna a prendere Irene dai nonni per comunicarle che presto convolerà a nozze con la sua mamma. L’Amato è preoccupato che non sia in grado di rivestire il ruolo di padre con una bimba grande che non è nemmeno sua figlia. Beatrice è nei guai. Invece di ottenere dal tipografo uno slittamento della stampa del magazine, in attesa di inserire l’articolo di Stefania, ha ricevuto un netto rifiuto, non solo ma il tipografo si è rifiutato di continuare la collaborazione con il Paradiso. L’aiuto di Dante si mostra provvidenziale, infatti non solo le dà l’indirizzo di un nuovo tipografo, ma il preventivo di spesa è molto economico. Vittorio trova il Romagnoli nell’ufficio di Beatrice e la sua presenza non lo rende felice. Tina racconta ad Agnese che durante la sua assenza c’è stato un ravvicinamento con Sandro, complice è la canzone che il Recalcati ha scritto pensando alla moglie. Flavia ha accettato la proposta di Fiorenza ad entrare in affari con Dante e Ferdinando, però a una condizione, lei e il marito vivono a Parigi e non possono seguire gli affari a Milano, il consiglio è di coinvolgere Ludovica, in questo modo oltre ad occuparsi degli affari di famiglia potrebbe stare vicino a Ferdinando. Dante accetta senza alcuna riserva, portare la pupilla della contessa Di Sant’Erasmo dalla sua parte è la ciliegina sulla torta. Vittorio non riesce a spiegarsi come mai il preventivo del nuovo tipografo sia così basso, il Conti non immagina che dietro a tutto questo si nasconde la mano di Dante.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 23 febbraio: Zoe gelosa della sorella ParisIl Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 22 febbraio: Fiorenza chiede aiuto a Flavia

© RIPRODUZIONE RISERVATA