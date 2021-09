Il paradiso delle signore/ Anticipazioni puntata 23 settembre: Ludovica si dimette

Il paradiso delle signore: anticipazioni puntata 23 settembre

Nella puntata di oggi, giovedì 23 settembre, della soap opera “Il paradiso delle signore” Maria riceve una lettera da Rocco, che la lascia senza parole. Ludovica scopre che Marcello non ha voluto raggiungerla al Circolo. La Brancia decide quindi di dimettersi dal suo ruolo di vice-presidentessa. Vittorio, rimasto senza stilista, inventa una scusa per tranquillizzare Gabriella e per permetterle di partire per Parigi. Roberto si accorge che Stefania ha del talento e tutte le carte in regola per poter intraprendere seriamente la carriera di giornalista. L’uomo allora incoraggia la ragazza a realizzare il suo sogno. Adelaide incontra finalmente Flora. Dopo quest’incontro la Contessa si mostra più tranquilla e va a parlare con Umberto, dicendogli che la figlia di Ravasi non costituisce una minaccia per loro.

Il paradiso delle signore: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il paradiso delle signore” Flora decide di recarsi Al Paradiso per comprarsi qualche vestito nuovo, in quanto le sue valigie sono andate perse nel corso del suo viaggio per Milano. La ragazza incanta subito le Veneri, che rimangono colpite dalla sua raffinatezza e dal suo saper scegliere con cura i capi da acquistare. Gabriella è intanto costretta a rimandare la sua partenza, in quanto Vittorio è rimasto senza stilista, perché il sostituto della donna ha all’ultimo momento rifiutato di accettare l’offerta di lavoro del Conti. Umberto cerca in tutti i modi di conoscere Flora, dato che desidera sapere se la giovane possa costituire una minaccia per lui e la cognata. In contemporanea, la ragazza chiedere di poter incontrare Adelaide, in quanto la Contessa è stata l’ultima persona ad aver incontrato suo padre vivo. Questa richiesta della ragazza mette ancora di più in agitazione Umberto e Adelaide. I due, però, tentano di mantenere la calma, poiché ufficialmente la morte di Achille è stata considerata come la conseguenza di un incidente.

