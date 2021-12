Il paradiso delle signore/ Anticipazioni puntata 24 dicembre: l’invito di Adelaide

Al Paradiso delle Signore, Roberto e Beatrice hanno da affrontare un problema inaspettato, il ragazzo che doveva travestirsi da Babbo Natale e accogliere i clienti all’entrata del magazzino ha dato forfait all’ultimo minuto e il tempo di trovare un sostituto non ne hanno. All’improvviso compare davanti ai loro occhi Armando, i due di scambiano uno sguardo di complicità, forse hanno risolto il problema, bisogna vedere cosa ne pensa il magazziniere. Ad Armando non piace molto l’idea di travestirsi da Babbo Natale, ma per fare una cortesia ai suoi colleghi accetta di malumore. L’abito però è di qualche misura più grande, così decide di coinvolgere Agnese che gentilmente gli sistema il vestito. Anche Salvatore ha bisogno dell’aiuto della madre, il giovane è sempre intenzionato a riconquistare il cuore di Anna, ma non sa come fare. Roberto che è un sostenitore della coppia, suggerisce a Salvatore di regalare qualcosa alla figlia della donna, come per esempio una bella pigotta e visto che nei negozi è difficile trovarla, l’unica che può aiutarlo è Agnese. La donna si fa carico di realizzare la bella bambola di pezza che il figlio donerà alla bimba di Anna. La signorina Moreau decide di andare al cinema, durante il tragitto incontra Ezio e Veronica, le due donne si scambiano qualche parola, mentre Ezio appare turbato e imbarazzato, ma Gloria non lascia trapelare niente. Per lei incontrare la coppia è sempre un brutto colpo.

Il paradiso delle signore: riepilogo puntata del 23 dicembre 2021

Con i Colombo fuori casa e Stefania con le amiche, Gemma invita Marco a trascorrere la serata con lei a casa sua. La Colombo è interessata al ragazzo e vuole prendere al volo questa opportunità per solidificare il loro rapporto. Stefania preoccupata che la sorella possa fare una sciocchezza e con il dovere di doverla difendere, decide di non andare più a ballare, ma tornare a casa per controllare Gemma e Marco. Il cambio di programma di Stefania non piace a Gemma e le due sorelle Colombo cominciano a litigare. Gemma accusa Stefania di essere interessata a Marco, mentre la ragazza ribadisce che non si fida del Di Sant’Erasmo e teme che la sorella possa fare una sciocchezza e comunque non approva che porti in casa un uomo senza prima averlo presentato ai genitori e oltretutto quando loro in casa non ci sono. Gemma la pensa diversamente e vede in Stefania una rivale da eliminare. Beatrice comunica a Vittorio che il Natale lo trascorrerà in casa sua insieme ad alcuni amici e parenti, perchè non sopporta l’idea che l’uomo possa passare le festività da solo. Dora si fa coraggio e chiede a Nino se desidera trascorrere la Vigilia con lei e le sue inquiline, gli ha fatto un regalo e sarebbe felice di poterglielo dare.

Il paradiso delle signore: anticipazioni del 24 dicembre 2021

Le anticipazioni del 24 dicembre 2021 del Paradiso delle Signore ci raccontano che a sorpresa la contessa Adelaide Di Sant’Erasmo ospiterà nella sua villa, per la cena della Vigilia, Ludovica e Marcello, l’invito sorprenderà la giovane in quanto per la diversità di ceto sociale la coppia viene molto discussa. Finalmente Nino riuscirà a liberare i suoi sentimenti e bacerà Dora. Armando dopo tante peripezie trascorrerà il suo primo Natale in compagnia di Agnese e la sua famiglia. Anche Salvatore sarà felice perché con la pigotta è riuscito a sorprendere Anna e a far felice la piccola Irene. Ezio convinto che Gloria gli fornirà il documento falso della sua morte, chiederà a Veronica di unirsi in matrimonio. Vittorio dopo tanto tempo riuscirà a rivedere la sua nipotina Serena e abbracciarla amorevolmente.

LEGGI ANCHE:

