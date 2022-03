Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 24 marzo: Adelaide vuole la verità

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 24 marzo

Le anticipazioni della soap opera “Il Paradiso delle Signore” in onda oggi, giovedì 24 marzo 2022, ci rivelano che Adelaide è in fermento vuole sapere da Umberto cosa si è detto con Flora, perché entrando nel suo ufficio ha capito che stavano parlando di qualcosa di importante che a lei deve rimanere sconosciuto. Il Guarnieri le dirà la verità oppure continuerà a tenere segreto la notte d’amore che ha trascorso con la stilista quando la cognata era fuggita da casa? Ezio vuole parlare a tutti i costi con Stefania, grazie allo stratagemma di Gemma e Veronica padre e figlia riescono ad avere un confronto e a chiarirsi, ma Stefania è insindacabile non ha nessuna intenzione di concedere alla Moreau lo stesso privilegio. Ludovica si presenta al Circolo a braccetto con Marcello, è arrivato il momento di mettere a tacere le dicerie, ma la sua mossa terrà lontano Ferdinando oppure alla Brancia causerà altri guai?

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore” per Stefania è molto difficile mantenere un rapporto di lavoro con Gloria senza pensare che si tratta di sua madre: la donna che l’ha abbandonata e ora vorrebbe far parte della sua vita. A rompere gli equilibri ci pensa Alberta, una bambina che la Colombo trova nascosta dentro un camerino. La piccola camminava al fianco dei suoi genitori, quando hanno cominciato a litigare, stanca di sentirli urlare è fuggita da loro e si è rifugiata al Paradiso. Gloria con le Veneri ed Ezio sono usciti dal magazzino per mettersi alla ricerca della coppia che non trovandosi accanto la figlia si è allarmata. Alberta però non ha nessuna intenzione di ricongiungersi con i suoi genitori, crede che sia lei la colpa dei loro dissapori. Stefania e Gemma cercano di convincere la piccola che gli adulti a volte litigano perché non sempre le cose vanno come dovrebbero andare e lei non è per niente responsabile dei contrasti dei suoi genitori. Finalmente Ezio riesce a trovare i coniugi e li porta dalla loro figlia che rassicurata dalle Veneri abbraccia la sua mamma e il suo papà promettendo di ritornare presto al Paradiso. Anna discute con Beatrice di quanto è accaduto, l’Imbriani mostra molta preoccupazione, se si fosse trovata al posto della madre di Alberta non sa come avrebbe reagito. Le due donne sono contente che le loro figlie sono al sicuro lontano dai pericoli della grande città, però a volte i bambini si creano delle storie in testa prendendosi le colpe degli adulti. Salvatore ascolta la conversazione, poi quando le donne lasciano il bar per tornare a casa, l’Amato fa una telefonata e si presenta all’interlocutore come un amico dell’Imbriani che ha fretta di concludere una certa cosa.

Ludovica è al Circolo in compagnia di Ferdinando che le presenta un suo amico in affari. La ragazza ha un appuntamento con Marcello ma non può raggiungerlo così chiama al bar per avvisarlo che farà tardi, ma nessuno risponde al telefono. Marcello non vedendo arrivare la Brancia comincia a preoccuparsi e decide di andare al Circolo angosciato che possa esserle accaduto qualcosa di sconveniente, invece con grande meraviglia la vede felicemente seduta al salotto a conversare con i due uomini. La coppia quando torna a casa comincia a litigare, al barista non piace che la gente comincia a pensare che Ludovica sia la fidanzata di Ferdinando. La ragazza rimprovera il Barbieri di essere geloso e di non fidarsi di lei, in realtà ad infastidire Marcello è vivere la sua relazione di nascosto e non poter gridare al mondo che Ludovica è solo sua. La Brancia per dimostrargli che è davvero innamorata di lui, lo invita a partecipare a una festa dove gli ospiti è gente legata all’imprenditoria e si parlerà solo di affari. Marcello è in difficoltà per la prima volta la fidanzata lo porterà negli ambienti frequentati dagli aristocratici, nonostante possa non reggere il confronto accetta con piacere. Flora incontra Umberto che è felice di vederla, la stilista vuole scusarsi per il suo comportamento, in verità da un po’ di giorni è di pessimo umore, non c’entra suo padre e tanto meno la Festa del papà, ha ricevuto una lettera da un suo ex fidanzato che vorrebbe rivederla, ma in questo momento è combattuta perché in passato l’ha fatta soffrire, era un uomo più maturo di lei e anche sposato, per molto tempo si è illusa che potesse lasciare la moglie, alla fine è stata lei a troncare la relazione. Umberto cerca di avvicinarsi a lei, ma Flora si allontana e con coraggio dichiara il suo amore a Umberto, in quel momento entra nella stanza Adelaide che intuisce di aver interrotto qualcosa di importante.

