Il paradiso delle signore/ Anticipazioni puntata 25 aprile, Gemma si scontra con…

Il paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 25 aprile: Beatrice viene dimessa dall’ospedale…

Andrà in onda oggi una nuova puntata della soap Il paradiso delle signore. In questa puntata, Gemma dopo aver scoperto che Marco l’avrebbe lasciata per colpa di Stefania decide di affrontarla. La ragazza le promette che si vendicherà. Stessa atmosfera anche a Villa Guarnieri. Flora annuncia che ha accettato un nuovo lavoro in America e che presto lascerà Milano alla volta degli Stati Uniti. La ragazza si prende così la sua rivincita su Adelaide. La ragazza non ha più intenzione di accettare l’atteggiamento di Umberto e di certo non intende rimanere a guardare mentre lui si lascia sopraffare dai suoi sentimenti per la cognata. Per questo ha deciso di lasciare Milano e di cominciare da capo a casa sua.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Gentile-Ravasi informerà sia il Guarnieri che la Di Sant’Erasmo della sua decisione, prendendosi una grande rivincita nei confronti della Contessa. Beatrice invece viene dimessa dall’ospedale e Vittorio le propone di stare da lui per un po’ mentre Armando e Agnese si prendono cura di Irene, la figlia di Anna, che sembra affezionarsi moltissimo alla sarta. Le Anticipazioni non ci rivelano ancora quale sarà la reazione di Dante e cosa farà il Romagnoli, dopo aver sconvolto Vittorio con la sua decisione di rinunciare a tutto per amore.

Il paradiso delle signore, cosa è successo nella scorsa puntata: Dante Romagnoli rinuncia…

Nella scorsa puntata de Il Paradiso delle signore, Flavia ha messo in piedi una pantomima per fare in modo che Ferdinando aiutasse lei e sua figlia. Dopo la rottura con Jean Paul, infatti, le Brancia si trovano – ancora una volta – in difficoltà dal punto di vista economico. È già successo in passato e sono riuscite a risollevarsi. Ce la faranno anche a questo giro? Flavia si è inventata una malattia seria: la farsa è stata appoggiata da un medico amico di Fiorenza. Con la Gramini si è resa conto che Ludovica non avrebbe potuto accompagnarla in America. Se così avesse fatto la recita si sarebbe conclusa.

Nella puntata de “Il Paradiso delle Signore” del 22 aprile, la ragazza di Marcello apprende che sua madre è partita in solitaria per l’America. Flora parla con Umberto. Non affronta la tematica sentimentale bensì quella lavorativa. La Ravasi comunica a Guarnieri quanto ha deciso circa il suo futuro. Ha intenzione di lasciare l’Italia. Stefania e Marco hanno represso a lungo i sentimenti reciproci. Ora sono molto innamorati. Anche se nessuno ancora lo immagina, Gemma comincia a intuire qualcosa. In lei si insinuano sospetti sul legame tra il suo ex ragazzo e la sua sorellastra. Con grande dispiacere della Zanatta, ben presto avrà conferma del loro amore. Dante ha dichiarato i suoi sentimenti a Beatrice. Non si limita alle parole. Si presenta a sorpresa da Vittorio. Gli comunica quanto ha deciso: dato che per lui la mamma di Serena e Pietro viene prima di ogni cosa, rinuncia a tutto per amor suo.











