Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 25 febbraio: Dante ricatta Umberto

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 25 febbraio

Nella puntata di oggi, venerdì 25 febbraio, della soap opera “Il Paradiso delle Signore” l’interrogatorio ad Adelaide non è andato male come lei temeva e forse il caso sulla morte di Achille potrebbe essere archiviato. La notizia non farà felice Dante che passerà all’attacco dicendo a Umberto di avere un asso nella manica che userà contro di lui alla prima occasione. Intanto Vittorio verrà a conoscenza che la cognata Beatrice è andata a cena con il Romagnoli e andrà su tutte le furie ordinandole di non voler vedere il manager senza scrupoli frequentare il Paradiso. Con la presenza della piccola Irene, Tina comincerà a immaginare come sarebbe la sua vita con un figlio. Ezio rivelerà a Gloria che a scriverle la lettera minatoria non è stata Veronica ma Gemma.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti de “Il Paradiso delle Signore“ al centro commerciale c’è fermento, bisogna preparare la copertina del magazine, Vittorio all’ultimo momento ha una brillante idea, unire il Carnevale alla nuova legge che consente alle donne di esercitare professioni riservate fino a quel momento soltanto agli uomini. Non essendoci tempo per allestire la location, Conti decide di scattare lui le foto e utilizzare come modelle le Veneri. Irene ha sentito Armando riferire a Rocco cose che Maria non dovrebbe sapere, ma non conoscendo nei dettagli il contenuto del discorso chiede a Dora di usare la sua influenza su Nino per farsi raccontare cosa si è detto con il magazziniere. Anna porta Irene al Paradiso e la fa conoscere alle commesse, la bambina viene presa in custodia da Agnese e Tina e trascorre tutto il giorno in loro compagnia. Gloria informa Ezio che ha visto Gemma e Stefania litigare, il Colombo sminuisce l’accaduto dicendo che probabilmente si tratta solo di una sciocchezza, ma la Moreau lo avvisa che ha avuto la percezione come se Gemma conoscesse la verità sul loro conto. Dora con le sue maniere riesce a farsi dire da Nino cosa sta combinando Rocco a Roma e scopre che l’uomo ha una relazione con un’altra donna all’insaputa di Maria. Flavia cerca di convincere Ludovica ad accettare la proposta di Ferdinando, la donna vorrebbe che la figlia seguisse tutte le fasi dell’accordo con il Romagnoli a Milano e riferisse gli aggiornamenti a lei e a suo marito che vivono a Parigi. Ludovica non si sente preparata per assolvere un incarico così importante, ma la Brancia le dice che ha le potenzialità per fare un buon lavoro, è giovane, attenta alle nuove tendenze, con un impeccabile buon gusto. Adelaide si presenta a sorpresa al Circolo sotto lo sguardo incredulo di Fiorenza che non mostra simpatia per la contessa. La donna non perde occasione per stuzzicare la Di Sant’Erasmo mettendola al corrente che sul suo conto giravano voci di una sua fuga in quanto sospettata dell’omicidio del marito. La contessa informa la rivale che andrà a fare una deposizione libera davanti al Pubblico Ministero per mettere a tacere le tante voci che corrono sul suo conto. Dante, che assiste al battibecco, ammonisce Fiorenza ricordandole di mantenere la calma, hanno in mano delle buone carte e deve fare attenzione a non scoprirle in anticipo. Ferdinando intanto cerca di convincere Ludovica a entrare a far parte del progetto di esportare il marchio della moda italiana negli Stati Uniti.

La Brancia chiede al Romagnoli come mai non è entrato in affari con il Guarnieri e Conti, non è detto che il progetto possa avere lo stesso successo cambiando gli investitori. Dante le fa notare che non è stata una grande perdita, al contrario le nuove persone coinvolte in questo affare sono molto più motivate di Umberto e Vittorio. Ludovica non riesce a dare una risposta e per correttezza sente il parere di Marcello che la esorta ad accettare anche se poi confida a Salvatore che la sua fidanzata sembra persa in un sogno e teme che nel momento in cui aprirà gli occhi scoprirà una spiacevole verità. L’interrogatorio del Pubblico Ministero non è andato come Adelaide sperava, è stata bersagliata di domande che riguardavano il suo soggiorno a New York. Ezio tornato a casa chiede a Gemma perché ha litigato con Stefania, la ragazza nega per poi rimproverare il Colombo di interessarsi troppo alla felicità della figlia, Veronica all’inizio prende le parti del suo compagno, ma quando vede la ragazza a disagio, non perde un momento per rimproverare all’uomo di trascorrere troppo tempo accanto a Gloria dimenticandosi che la sua famiglia è un’altra. Maria va a cena dagli Amato e propone a Salvatore e Anna di sposarsi insieme. La coppia conoscendo la verità su Rocco si giustifica dicendo che non è plausibile festeggiare due matrimoni nello stesso giorno, anche Tina e Agnese sono dello stesso parere. In questo momento tutti conoscono la verità ma nessuno trova la forza di infrangere il sogno d’amore della sarta con Rocco e aspettano che il ragazzo faccia ritorno a Milano per chiarirsi con la sua futura moglie. Dante è alle stelle, si sta godendo questo momento, Vittorio e Umberto sono con le spalle al muro e mentre sta brindando al Circolo con la cugina per l’obiettivo raggiunto, vede arrivare verso di lui Beatrice.

