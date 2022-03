Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 25 marzo: Salvatore ha un piano…

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 25 marzo

Le anticipazioni della puntata della soap opera “Il Paradiso delle Signore” in onda oggi, venerdì 25 marzo 2022, ci rivelano che Salvatore ha intenzione di sposare Anna e per coronare il suo desiderio ha in mente un progetto, ma per ora preferisce tenere per sé il contenuto e non rivelare nulla a nessuno. Gemma e Marco si incontrano per trascorrere la serata insieme e la ragazza scopre casualmente che Stefania è stata sua ospite. La Zanatta molto turbata chiede spiegazioni alla sorellastra che le rivela di essersi nascosta in Villa mentre tutti sapevano che stava trascorrendo alcuni giorni dalla zia Ernesta. Flavia dopo aver fatto una visita a sorpresa al marito a Napoli, ritorna a Milano e Fiorenza la mette al corrente delle ultime novità che riguardano sua figlia Ludovica e dei pettegolezzi sul suo conto.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore“ Flora si è fatta coraggio e ha detto a Umberto di essere innamorato di lui. Il Guarnieri non ha ammortizzato bene il colpo, tra loro c’è molta attrazione, hanno trascorso anche una notte insieme, ma non immaginava di aver fatto breccia nel cuore della stilista, che in questo momento si sente in colpa con se stessa. Per la seconda volta c’è cascata di nuovo, si è innamorata di un uomo impegnato sentimentalmente con un’altra donna e di età più grande di lei. Non riuscendo a tenere per sé questo segreto cerca conforto nelle parole di Ludovica, l’unica persona con cui parlare e sicura che non la tradisca. Flora non vorrebbe coinvolgere l’amica in questa situazione ma se non ne parla con qualcuno rischia di impazzire. Rosa si presenta a sorpresa al Paradiso per fare visita allo zio Armando che non è potuto andare alla sua festa di laurea. Il magazziniere è felice, è rammaricato che sua moglie non possa vedere quanto sia brava la ragazza, è riuscita a laurearsi in filosofia con il massimo dei voti e per lui è un grande orgoglio. Beatrice chiede a Nino se Armando quando ha chiesto a Vittorio il permesso ha spiegato che doveva andare alla festa di laurea della nipote, il ragazzo gli risponde che non ha dato nessuna motivazione perché il Conti non glielo ha chiesto. Gemma vuole riavvicinare Stefania a Ezio e chiede a Maria se può aiutarla lasciando libero l’atelier così che i due possano stare da soli. La sarta non vuole pugnalare alle spalle l’amica e non accetta di ingannarla, Gloria interviene e appoggia la richiesta della Zanatta convincendo la Puglisi ad assecondare la richiesta della Venere. Beatrice fa notare a Vittorio che da quando Dante è entrato a far parte della società l’aria si è fatta più pesante e il suo atteggiamento nei riguardi dei dipendenti è peggiorato. Per i lavoratori il Conti rimane un punto di riferimento, il Paradiso è una famiglia e lui è stato sempre il padre comprensivo, ma Beatrice è costretta a rimproverare il cognato perché per la prima volta non ha chiesto ad Armando il motivo per assentarsi dal lavoro. Il direttore quello che tutti amano non si sarebbe comportato in questo modo e quella bella persona le manca tanto e non solo a lei.

La Moreau con una scusa spedisce Stefania all’atelier dove trova Ezio ad attenderla. Il Colombo le mostra tutti i disegni che da bambina la figlia le ha regalato per la Festa del papà. È dispiaciuto di averla delusa, ma i suoi disegni lo hanno aiutato a superare i momenti difficili quando era in viaggio alla ricerca della moglie, se non ci fosse stata la figlia sarebbe impazzito. L’unico motivo per cui non le ha raccontato la verità su Gloria è perché l’avrebbe condannata a ricercare in ogni donna che incontrava per strada il volto della madre e se non le ha detto che lavorava al Paradiso delle Signore è stato solo per proteggerla. Vittorio dopo aver riflettuto sulle parole di Beatrice scende in magazzino per scusarsi con Armando e ammette che da quando è arrivato il Romagnoli non è più la stessa persona. Il magazziniere lo rincuora dicendogli che per i suoi dipendenti sarà sempre la loro guida, è un uomo leale, intelligente e generoso non ha niente da dimostrare a nessuno, lui è sceso dai piani alti per venirgli a chiedere scusa, il Romagnoli non lo avrebbe mai fatto. Stefania racconta a Marco “dell’imboscata” che le ha teso il padre, non riesce ancora a perdonarlo, una parte lo ama profondamente, una parte si sente tradita, ma riconosce che anche per lui questi anni sono stati un inferno. Marco per consolarla le racconta di suo padre che non era una persona perfetta, sapeva mentire con garbo, per tanto tempo ha cercato di farlo assomigliare alla sua immagine di padre perfetto, ma in realtà lui era perfetto così, con il suo carattere, i suoi difetti, la sua fragilità, Marco vorrebbe chiedergli scusa ma non può, mentre Stefania è fortunata perché ha ritrovato l’amore di suo padre e ha scoperto di avere una madre. Marcello sta facendo il suo debutto in società ed è molto nervoso, Ludovica invece è fiera di presentarsi alla festa accanto a lui. Romagnoli confida a Beatrice che vorrebbe cambiare l’insegna del Paradiso con una più moderna, la contabile non è d’accordo e chiede al manager di dare il tempo a Vittorio di metabolizzare il nuovo assetto societario. Dante al contrario di Conti non riesce a sacrificare gli affetti e gli amori per il lavoro, invita Beatrice a cena ma già sa che non accetterà per non deludere le aspettative del cognato nei suoi confronti. La donna non è dello stesso parere e per dimostrargli che della sua vita non può decidere nessuno se non lei, accetta l’invito. Stefania affronta Gloria e la intima a non intromettersi nella sua vita privata, non rappresenta la sua famiglia e con il suo comportamento ha perso per sempre la figlia. Le parole di Stefania gettano nello sconforto totale la capo commessa che perde ogni speranza di ricevere la comprensione della Colombo.

