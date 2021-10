Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 27 ottobre: Ezio allontana Gloria

Il paradiso delle signore, anticipazioni puntata 27 ottobre

Nella puntata di oggi, mercoledì 27 ottobre, della soap opera “Il paradiso delle signore” Salvatore si fa coraggio e va a trovare Anna per chiederle di registrare la canzone principale del musical di Vittorio al posto della sorella Tina. Ludovica si serve dei consigli di Flora per scegliere che abito indossare al ricevimento che si terrà in settimana al Circolo. Per questa ragione, tra le due ragazze sembra instaurarsi un rapporto di confidenza molto stretto. In seguito, Flora riceve una sorpresa. La giovane viene invitata da Umberto al galà organizzato dalla Contessa e da Marcello. Dopo l’incontro con Gloria, Ezio si mostra sempre più preoccupato. Il direttore infatti pensa che la presenza della capocommessa nella sua vita e in quella di Stefania possa creare solo problemi. Per questo le chiede di sparire definitivamente dalle loro vite. Infine, Vittorio è molto impegnato nei preparativi del suo film musicale.

Una vita/ Anticipazioni puntata 27 ottobre: Ildefonso è morto, Felipe si sveglia

Il paradiso delle signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il paradiso delle signore” Brivio propone a Vittorio di far cantare a Tina il pezzo principale del musicarello. La donna non sa se è in grado di cantare il brano del film a causa della sua voce sofferente. Ad un tratto, si rende conto che Anna è molto intonata e ha intenzione di servirsi della giovane per risolvere i suoi problemi. Ezio, quindi, si reca al Paradiso. Nel grande magazzino intravede Gloria, ormai ritornata al suo lavoro. La visione della donna genera nell’uomo un forte turbamento e una grande agitazione. In contemporanea, la Contessa convoca Flora e le dice che sarà Marcello a farsi carico dell’organizzazione del gala che si terrà al Circolo, in qualità di sostituito del direttore. La figlia del Ravasi rimane molto delusa dalla decisione di Adelaide. Nel frattempo, Gloria decide di contattare Ezio per invitarlo a un appuntamento. L’uomo, dopo un primo momento di indecisione, accetta l’invito. Salvatore è triste perché crede che Anna e Roberto abbiano incominciato a uscire insieme. Non sa però che tra i due non c’è nulla di più di una tenera amicizia.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 27 ottobre: Shauna vuole dire la verità, ma Quinn…Love is in the air/ Anticipazioni puntata 26 ottobre: Serkan chiede aiuto a Engin

© RIPRODUZIONE RISERVATA