Il paradiso delle signore/ Anticipazioni puntata 28 settembre: Flora diventa stilista

Il paradiso delle signore, anticipazioni puntata 28 settembre

Nella puntata di oggi, martedì 28 settembre, della soap opera “Il paradiso delle signore” Ezio riesce finalmente a ottenere il posto di direttore della Palmieri. L’uomo si trasferisce così a Milano e la figlia Stefania è molto felice della presenza del padre nel capoluogo lombardo. Dall’altra parte, invece, Gloria non è affatto contenta del trasferimento di Ezio a Milano. Flora decide di non partire più per la città di New York. La ragazza infatti accetta finalmente l’offerta di lavoro di Vittorio. La giovane diventa così la nuova stilista del Paradiso. Qualcuno, però, non è d’accordo e considera la scelta di Vittorio alquanto avventata. A casa Amato, dunque, c’è aria di festa: Agnese viene nominata responsabile della sartoria. Ludovica incontra la Contessa, che le dice di non aver accettato che la donna abbandoni il suo posto di vicepresidentessa. La giovane, allora, confessa a Marcello che Adelaide ha purtroppo respinto le sue dimissioni.

Il paradiso delle signore: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il paradiso delle signore” Vittorio è molto dispiaciuto perché Gabriella non potrà più essere la stilista del Paradiso. L’uomo a un certo punto trova dei bozzetti con degli splendidi abiti disegnati e prova a capire quale Venere li ha dimenticati. Ezio Colombo, il padre di Stefania, incontra Umberto. Costui infatti ha un colloquio con il cognato di Adelaide per poter ottenere il posto di direttore della Palmieri. Tina comprende ancora una volta che il suo matrimonio con Sandro è ormai una farsa. Tra di loro non c’è più nulla. La donna si appresta dunque a partire in Svizzera e più precisamente per Zurigo. Tina, però, non rivela né alla sua famiglia, né al Conti il vero motivo che si nasconde dietro al suo viaggio improvviso. Salvatore si accorge di provare un’attrazione molto forte per Anna. Il giovane, allora, fa di tutto per conquistare la ragazza, nella speranza che quest’ultima accetti di frequentarlo. Infine, Vittorio scopre che i bozzetti, che ha trovato conservati in una cartella al Paradiso, sono di Flora. L’uomo, quindi, ha intenzione di offrire alla Ravasi il posto di stilista lasciato da Gabriella, sperando che la giovane accetti la sua offerta.

