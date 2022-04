Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 29 aprile: il sacrificio di Gloria

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni ultima puntata 29 aprile

Oggi, venerdì 29 aprile, va in onda l’ultima puntata stagionale de Il Paradiso delle Signore, che tornerà in autunno con le nuove puntate. Ecco le anticipazioni dell’ultimo episodio. Dopo tanti tentennamenti la coppia Salvatore-Anna finalmente convola a nozze con una graditissima novità, grazie alla decisione inaspettata della piccola Irene di voler restare a Milano, i coniugi Amato non dovranno lasciare la città, gli amici e il proprio lavoro per trasferirsi al paese. Per l’occasione entrano in scena nuovi personaggi, parenti di Salvatore, che potremmo trovare nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore. Chi invece non prende parte ai festeggiamenti è Gloria. La capo commessa grazie a Irene viene a sapere il motivo per cui Stefania ha deciso di lasciare Marco. La donna adesso che ha ritrovato la figlia, non vuole farla soffrire di nuovo privandola dell’amore, così convince Marco a riconquistare il suo cuore e gli suggerisce come fare, mentre lei all’insaputa di tutti va alla polizia a costituirsi, così Stefania potrà vivere liberamente la sua storia d’amore con il Di Sant’Erasmo senza essere vittima del ricatto di Gemma. Come reagirà Ezio quando verrà a sapere che la figliastra non ha mantenuto il segreto sulla Moreau e ancora continuerà a restare al fianco di Veronica oppure sarà l’occasione per riunirsi definitivamente alla sua famiglia? Ludovica alla fine decide di partire per la Grecia con Ferdinando e i suoi amici. Marcello è combattuto, ma poi si rende conto di non poter far a meno della Brancia e corre al porto per impedirle di partire, ma quando arriva a destinazione la nave è già salpata. Sarà troppo tardi per salvare il suo amore, oppure Ludovica all’ultimo momento sceglierà di non partire? Umberto ha deciso di restare con Flora e Adelaide fatica ad accettare l’ennesimo tradimento da parte del cognato per una donna oltretutto più giovane di lei. Questa volta non ha nessuna intenzione di perdonarlo e saprà come vendicarsi. Lo farà utilizzando le quote societarie del Paradiso che Dante ha restituito al Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Marco con la complicità di Irene e Maria organizza una sorpresa a Stefania. La ragazza quando si sveglia trova la cucina piena di fiori e Marco che le dà il buongiorno: “Non sapendo quali fiori ti piacessero li ho comprati tutti”. Il giovane dichiara il suo amore alla Venere dicendole che da quando la conosce la sua vita è cambiata totalmente. Stefania nonostante sia innamorata del Di Sant’Erasmo non può contraccambiare i suoi sentimenti perché altrimenti Gemma denuncerebbe Gloria mandandola in prigione. Maria già immagina come sta andando l’incontro tra i due innamorati, Irene che conosce tutta la verità è preoccupata e si augura che l’amica faccia la scelta migliore. Quando Marco dona a Stefania l’anello di fidanzamento, un gioiello di famiglia appartenuto prima alla nonna e poi alla mamma del ragazzo, la Colombo si sente morire e a malincuore rifiuta il suo regalo dicendogli che sta succedendo tutto all’improvviso e in fretta, la loro storia sarebbe un problema per molta gente. Adelaide riceve la telefonata dell’avvocato che le chiede di avvisare Umberto che è pronto il documento dove Romagnoli gli restituisce le quote del Paradiso. Il Guarnieri ha già lasciato la villa per non farvi ritorno e la contessa ha in mente un piano per vendicarsi del suo tradimento. Vittorio vuole fare un regalo a Beatrice e chiede ad Anna di trattenere la cognata fino a tarda serata in ufficio. Marco torna al Paradiso e Irene gli chiede com’è andata con Stefania, il ragazzo le risponde che se gli avessero sparato sarebbe andato meglio. Il Di Sant’Erasmo è confuso, non riesce a spiegarsi come mai la Colombo abbia cambiato parere sulla loro relazione, eppure solo pochi giorni fa gli ha dichiarato il suo amore. La Cipriani gli suggerisce di non mollare la presa, prima o poi troveranno la soluzione giusta. Marco ringrazia la Venere per il suo appoggio morale, ma intuisce che dietro il rifiuto di Stefania c’è lo zampino di Gemma.

Ne “Il Paradiso delle Signore” Anna e Salvatore sono impegnati con gli ultimi preparativi del loro matrimonio, nel frattempo Ludovica confida a Flora di essere stata lasciata da Marcello. Ferdinando ne approfitta per fare breccia nel cuore della Brancia, gli dispiace vedere una donna come lei tormentata da tanta malinconia. Ludovica confida all’imprenditore di non meritarsi quanto è accaduto, per amore è cambiata, ma non è bastato, agli occhi del suo fidanzato è rimasta la classica ereditiera viziata. Non si è fatto problemi a umiliarla e mortificarla davanti a tutti, per poi scomparire. Ferdinando ne approfitta per invitare la ragazza ad unirsi con lui e i suoi amici e andare a trascorrere qualche giorno in Grecia, Ludovica gli promette di pensarci. Armando mette al corrente Salvatore che Marcello ha lasciato la fidanzata e consiglia all’Amato di aspettare che sia l’amico a raccontargli come è andata. Umberto ha fatto il grande passo, ha lasciato Adelaide per correre da Flora e baciarla in pubblico come avrebbe da tempo voluto fare e senza ripensamenti organizzano una partenza lampo per Saint Maurice. Marco affronta Gemma e la ritiene responsabile della decisione di Stefania di lasciarlo. Nello sguardo della Venere si nota una luce di soddisfazione, ma la felicità dura un istante, perché Marco le parla dell’anello di fidanzamento che Stefania ha rifiutato e del disinteresse nei suoi confronti. La piccola Irene dice alla madre di voler restare a Milano con la nonna Agnese, Armando e le signorine gentili del Paradiso. Anna e Salvatore non riescono a crederci e la incalzano di domande per capire se davvero è quello che vuole, ed è così, questo significa che Salvatore e Anna continueranno a vivere in città senza sconvolgere completamente la loro esistenza. Vittorio è rimasto colpito dal comportamento di Dante e ha voluto dargli una mano per riconquistare il cuore di Beatrice. Difatti il Conti prima dice alla cognata che avrebbe dovuto dare al Romagnoli una seconda possibilità e poi spinge l’uomo tra le braccia della contabile che lo accoglie amorevolmente. Gloria preoccupata per Stefania va a trovarla a casa per accertarsi che stia bene. La ragazza inventa una scusa per giustificare la sua assenza dal lavoro, poi confida alla madre di aver rifiutato l’anello di fidanzamento di Marco. La Moreau le chiede se dietro alla sua decisione ci sia una richiesta di Gemma, l’Amato nega.

