Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 29 settembre: Gloria scrive a Ezio

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 29 settembre

Nella puntata di oggi, mercoledì 29 settembre, della soap opera “ Il Paradiso delle Signore” Adelaide viene a sapere che Flora è stata nominata nuova stilista del Paradiso e la notizia la preoccupa. Anche Agnese, nuova responsabile della sartoria, ha qualche difficoltà a entrare in relazione con la giovane Ravasi. Gloria è sempre più turbata dalla presenza di Ezio a Milano. La donna scrive un’accorata lettera al Colombo. Flora confida a Vittorio che il padre, prima di morire, le ha lasciato una lettera. Anna continua a essere corteggiata da Salvatore, che le fa recapitare un regalo costoso. La donna, però, non sembra affatto felice di ricevere tutte queste attenzioni dal suo spasimante. Ludovica, infine, è impegnata nella vendita di Villa Brancia.

Il Paradiso delle Signore: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Ezio viene finalmente assunto alla Palmieri nel ruolo di direttore. L’uomo, nel corso del colloquio con Umberto, ha impressionato positivamente il cognato di Adelaide, tanto che quest’ultimo ha deciso di affidargli l’incarico. Il padre di Stefania si trasferisce a Milano e questo fa molto felice la ragazza. Tra le amiche della giovane, però, Gloria è preoccupata per la presenza di Colombo in città.

Il Paradiso ha una nuova stilista: Flora, che ha colpito parecchio Vittorio con i suoi bozzetti. Non tutti sono però d’accordo con il Conti e molti pensano che la scelta dell’uomo, riguardante Flora, sia stata azzardata. Agnese è stata eletta responsabile della sartoria. La donna è molto felice e ha deciso di organizzare una festa in famiglia. Ludovica e Marcello sono sempre più distanti. L’uomo non accetta di buon grado che le dimissioni della Brancia siano state rifiutate da Adelaide. Ludovica ha paura di perdere per sempre il suo amato.

