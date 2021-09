Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 30 settembre: Ludovica in difficoltà

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 30 settembre

Nella puntata di oggi, giovedì 30 settembre, della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Ezio incomincia il suo lavoro di direttore presso la Palmieri. L’uomo è molto contento, non solo per il suo lavoro, ma anche perché potrà stare finalmente accanto a sua figlia Stefania. Anna è alle prese con il corteggiamento pressante di Salvatore. La donna riceve un regalo costoso da parte del suo spasimane, ma non sembra affatto felice di questa sorpresa. Ludovica ha solamente un giorno di tempo per scoprire cosa fare con la vendita di Villa Brancia. Il primo numero della rivista con la collezione di alta moda del Paradiso è ufficialmente pronta. Vittorio è costretto a mettere pace tra Agnese e Flora, a causa dei rapporti estremamente conflittuali tra le due donne. Gloria decide di non consegnare la sua lettera ad Ezio e Adelaide si convince che Flora nasconde un importante segreto.

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Adelaide è nuovamente di cattivo umore. La Contessa non riesce proprio a sopportare il fatto che Flora sia rimasta a vivere a Milano. La donna ha paura che la ragazza possa scoprire che nella morte del padre Achille siano coinvolti lei e suo cognato Umberto. Agnese, poi, non è contenta in quanto il lavorare a stretto contatto con Flora non è affatto facile. Infatti tra la Amato e la Ravasi sono sorte innumerevoli divergenze. Gloria si fa coraggio e scrive una lettera a Ezio. Flora confida a Vittorio di aver ricevuto una lettera dal padre, prima di morire, di cui non conosce ancora il contenuto. Ludovica ha numerosi problemi. La sua storia con Marcello sta attraversando l’ennesimo periodo buio, e la donna ha paura di perdere il suo amore, inoltre sembra che ci siano degli intoppi nella vendita di Villa Brancia.

