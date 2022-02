Il paradiso delle signore/ Anticipazioni puntata 4 febbraio: Sandro lascia Milano?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 4 febbraio

Nella puntata di oggi, venerdì 4 febbraio, della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Sandro vuole lasciare Milano mentre Vittorio ha intenzione di chiarire con l’amico, ma c’è ben poco da dire. La situazione tra Sandro e Tina è preoccupante e questa volta Conti deve ammettere di non essere in grado di gestire al meglio il problema. Marco riceve l’invito a cena dalla famiglia Colombo ma non sa se parteciperà perché si accorge che la tensione che c’è in famiglia non gli farebbe godere piacevolmente la serata. Gloria vuole capire chi le ha potuto spedire la lettera minatoria e si rivolge alla zia Ernesta sperando che possa esserle di aiuto. Gemma intanto si sta rendendo conto del danno che ha procurato con la corrispondenza fatta recapitare alla Moreau, sta avvertendo il peso della sua vendetta, si sta forse pentendo di quello che ha fatto?

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti de “Il Paradiso delle Signore” Vittorio accoglie Sandro nel suo appartamento, l’uomo confida all’amico se ha ancora una possibilità di riconquistare la moglie, purtroppo non è una donna come le altre è volubile, permalosa, ma Recalcati è ostinato e vuole riportarla a Londra. Vittorio gli chiede perché è finita tra loro, Sandro si è sentito impotente, incapace, terribilmente solo perché Tina dopo la malattia alle corde vocali ha riversato su di lui le sue paure, la sua rabbia e in un momento di debolezza l’ha tradita. Vittorio gli ricorda che anche tra lui e Marta è andato allo stesso modo, ma nel loro caso non era possibile rimettere insieme i pezzi, Sandro è riconoscente nei confronti di Conti e lo ringrazia per aver trovato una persona su cui contare. Vittorio però si sente in imbarazzo e non riesce a far finta di niente, così chiede all’Amato di chiarirsi in maniera definitiva con il marito, non vuole essere la causa della loro separazione. Nel frattempo il Recalcati lasciato solo in casa trova un foulard sotto il divano e intuisce che tra Vittorio e la moglie c’è una relazione. Intanto i due decidono di incontrare Sandro, che una volta di fronte a Tina le mostra la sciarpa di seta, la donna la riconosce e mentre Vittorio cerca di dare una spiegazione viene colpito in pieno volto dal Recalcati che esce dall’appartamento lasciando i due amanti in preda alla confusione.

Un’altra coppia che sta rischiando di andare a pezzi è quella di Ezio e Veronica, l’uomo è molto arrabbiato con la Zanatta per aver aggredito verbalmente Gloria e averla accusata di essersi spedita da sola la lettera minatoria perché vuole il sostegno del Colombo e riprendersi la sua famiglia senza alcuno scrupolo. Ezio che conosce molto bene la Moreau la difende e le chiede scusa per il comportamento di Veronica, tra l’altro non è da lei un atteggiamento così aggressivo, la capo-commessa dice di capirla, è la reazione di una donna che vuole difendere la sua famiglia, Ezio si augura che Gloria non debba più subire una cosa del genere, non ha mai avuto dubbi su di lei e non crede nella versione di Veronica. Gemma poco distante da loro ascolta e vede tutto. Salvatore è ancora intenzionato ad acquistare l’appartamento dove risiede Irene che non ha nessuna voglia di uscire dalla casa. L’Amato è convinto che la Venere abbia rotto la chiave nella toppa della porta di proposito, Lorenzo ritiene che l’amico ne stia facendo una questione personale, magari se vuole l’appartamento libero potrebbe versare una somma di denaro a Irene, Salvatore non è d’accordo, perché dovrebbe pagare una persona che di diritto è obbligata a sgomberare la casa? In realtà l’intento di Salvatore è di ispezionare l’appartamento per trovare qualche pretesto e trattare sul prezzo e chiede aiuto a Maria che lo fa entrare in casa quando Irene non c’è, ma la commessa rincasando prima scopre l’Amato in casa e lo manda via immediatamente. Umberto è molto ansioso per la scomparsa di Adelaide e scarica le sue frustrazioni su Dante accusandolo che il suo ruolo di mediatore con la società americana è stato mediocre, il Romagnoli si sente offeso ma Fiorenza gli fa notare che è pur sempre l’uomo che ha fatto allontanare la figlia da Vittorio. La donna intenzionata a vendicarsi della contessa Di Sant’Erasmo racconta a Dante che la donna è scomparsa dopo essere stata sentita come persona informata dei fatti per la morte del marito che secondo gli inquirenti non sarebbe avvenuta per motivi naturali ma sospettano che l’artefice sia stata proprio la contessa. Il Romagnoli intenzionato a punire Umberto userà questa storia per infangare il nome della contessa?

