Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 4 marzo: Vittorio contro Dante

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 4 marzo

Nella puntata di oggi, venerdì 4 marzo, della soap opera “Il Paradiso delle Signore“ Umberto Guarnieri non si darà per vinto e tenterà anche un gesto estremo pur di mettere Dante Romagnoli con le spalle al muro, ma fallirà. Vittorio dovrà accettare di lavorare a stretto contatto con chi gli ha portato via la moglie. Stefania vedendo Maria sempre più affranta le infonderà il coraggio di reagire, la ragazza partirà per Roma per andare ad affrontare a viso aperto il suo ex fidanzato e farsi raccontare come realmente stanno le cose. Dopo qualche ripensamento, Salvatore deciderà di andare incontro alle esigenze della piccola Irene, lasciandole la libertà di decidere dove stare e con chi stare, sperando che possa cambiare idea e trasferirsi definitivamente a Milano.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle precedenti puntate della soap opera “Il Paradiso delle Signore“ Irene e Dora cercano di consolare Maria, ma mentre la Cipriani consiglia all’amica di dimenticarsi di Rocco perché non la merita, l’altra la rassicura che quando il suo fidanzato si renderà conto di aver fatto una sciocchezza, tornerà da lei. La Puglisi non si capacita, lui a Roma a spassarsela con un’altra e lei a cucire l’abito da sposa, la sarta non riesce ad accettare questo tradimento. Stefania avvisa Veronica che Flora è disposta a disegnarle il vestito di nozze e vorrebbe fissare un appuntamento con lei al magazzino. La Zanatta è molto evasiva, la Colombo si stupisce quando apprende che la coppia non ha ancora deciso una data alternativa, Veronica replica che ne ha parlato con Ezio e prima o poi salterà fuori il giorno giusto. Gemma a questo punto interviene e rimprovera la sorella di non essere troppo invadente. Umberto ha deciso di affrontare Vittorio e aggiornarlo sugli ultimi eventi. É davanti all’entrata del Paradiso e in un flashback rivive tutti i momenti più belli trascorsi nel magazzino. Vittorio è euforico, vuole anticipare la collezione e presentarla in concomitanza con la Festa della Donna, Umberto al contrario è giù di tono, mentendo all’ex genero gli dice che ha puntato una forte somma sul cavallo sbagliato, per intendere che ha investito dei soldi in un affare che non si è rivelato redditizio. Per coprire l’ammanco finanziario è stato costretto a vendere le quote del Paradiso che sono state acquistate da Dante Romagnoli. Vittorio va su tutte le furie e promette all’ex suocero che non permetterà al manager di dettare leggi in casa sua, la presenza di quell’uomo nel Paradiso sarebbe uno stillicidio.

Vittorio non vuole mollare, convoca il direttore della banca e fa richiesta di un prestito, così da acquistare le quote di Umberto evitando che cadano nelle mani del Romagnoli, ma il prezzo da pagare è alto, difatti per avere la concessione di denaro cede in garanzia la casa, l’automobile, i titoli e le obbligazioni, praticamente tutto quello che possiede. Umberto colpito dalla reazione di Conti e con la complicità di Flora decide di fare guerra al Romagnoli. Stefania mette al corrente Gemma che la versione che ha raccontato Veronica sulla data del matrimonio non coincide con quello le ha detto il padre, Marco che è presente alla conversazione esprime il suo punto di vista, ma viene subito zittito dalla Zanatta che non sopporta che qualcuno si intrometta in argomenti che non conosce. La reazione di Gemma fa insospettire Stefania. Marco casualmente ascolta uno scambio di battute tra Gloria ed Ezio dove lasciano intendere che tra i due ci sia in corso una relazione segreta. Salvatore è felice, la banca gli ha fatto sapere che può andare a ritirare il suo prestito che gli servirà per acquistare la nuova casa. Beatrice al bar ascolta il discorso tra l’Amato e Marcello, decide di mettere al corrente Anna invitandola a raccontare la verità al suo fidanzato. All’uscita dal lavoro la Imbriani rivela a Salvo che la piccola Irene non vuole trasferirsi a Milano ma preferisce restare dai nonni. L’Amato non prende bene la notizia e chiede alla contabile di forzare la bambina, ma la donna pur riconoscendo di fare un gesto gravoso nei suoi confronti, sceglie di assecondare il desiderio della figlia. Maria scrive una lettera a Rocco è disposta a perdonarlo pur di farlo ritornare tra le sue braccia.

