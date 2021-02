Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni puntata 5 febbraio: Clelia in fuga, ma…

IL PARADISO DELLE SIGNORE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 5 FEBBRAIO

L’appuntamento con Il paradiso delle signore torna oggi, venerdì 5 febbraio, alle 15.55 su Raiuno. La soap opera della rete ammiraglia della Rai continua ad appassionare il pubblico. Le vicende delle donne che lavorano al Paradiso delle Signore sono sempre più avvincenti e, gli affari privati si mescolano con quelli professionali. Protagonisti della puntata in onda oggi saranno sicuramente Clelia e Luciano. Le scritte piene di insulti apparsi sul Grande Magazzino hanno fatto male a Clelia il cui unico desiderio è cercare di proteggere Luciano. Quei manifesti hanno fatto molto male anche al ragioniere che, tuttavia, cerca di confortarla. Nonostante i tentativi di Luciano di rassicurarla, Clelia decide di lasciare Milano con Carletto. La sua decisione sembra essere definitiva, ma l’intervento di Silvia, la moglie di Luciano, cambia tutto.

SALVATORE CERCA DI RICONQUISTARE GABRIELLA

I manifesti apparsi sul Paradiso delle Signore hanno infastidito anche Vittorio che, tuttavia, è concentrato anche sulll’iniziativa di San Valentino insieme a Beatrice. La tensione che si respira all’interno del Grande Magazzino è percepibile da tutti anche se si cerca di mantenere la calma e la tranquillità. Nel frattempo, Salvatore non ha alcuna intenzione di arrendersi. I suoi sentimenti per Gabriella sono sempre più forti e, per non pentirsi di non aver agito, decide di fare l’impossibile per riconquistarla prima che dica sì a Cosimo. Gabriella, nel frattempo, mostra il suo abito da sposa alle colleghe, ma in realtà, nel suo cuore, pensa continuamente a Salvatore il quale, dopo aver discusso con sua madre, decide di fare di tutto per impedire le nozze per riprendersi la donna che ama.



