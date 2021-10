Il paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 5 ottobre: Gloria evita Ezio

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 5 ottobre

Nella puntata di oggi, martedì 5 ottobre, della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Agnese si reca in casa di Armando e trova i segni di una presenza femminile. Per questa ragione, si ingelosisce parecchio nei confronti del suo amato. La Contessa Adelaide chiede a Flora di trasferirsi subito a Villa Guarnieri. Quando Umberto viene a sapere che Adelaide intende ospitare nella sua casa la figlia del Ravasi, si arrabbia parecchio e ha una tremenda discussione con la cognata. Vittorio è impegnato nell’uscita del nuovo numero del Paradiso Market. Nella rivista ci sono le ultime novità riguardanti la collezione di abiti della boutique. Gloria comunica a Vittorio che per qualche giorno non andrà al lavoro, per motivi personali. In realtà Gloria non vuole incontrare Ezio.

Il Paradiso delle Signore: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore” è uscito il primo numero del Paradiso Market. In sartoria, inoltre, le divergenze tra Flora e Agnese si fanno sempre più forti. Ad un certo punto, anche Vittorio interviene nella diatriba, per cercare di mettere la pace tra le due donne. Purtroppo, però, i tentativi del Conti non sembrano frenare i litigi tra l’Amato e la Ravasi. Tutto questo porta Vittorio a pentirsi della scelta di aver portato Flora al Paradiso. Adelaide, inoltre, fa di tutto per scoprire cosa Achille Ravasi ha scritto nella missiva inviata alla figlia prima di morire. Ezio si è messo alla ricerca di Gloria. La donna fa in modo di non farsi trovare dal Colombo e, in un momento di disperazione, trova conforto tra le braccia di Armando. Salvatore ha deciso di rinunciare a corteggiare Anna, visto che la ragazza non sembra provare i suoi stessi sentimenti. Il giovane, ad un tratto, scopre comunque di avere una passione in comune con la donna. Ludovica confida tutti i suoi problemi a Marcello, che cerca di consolarla.

