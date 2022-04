Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 6 aprile: Veronica preoccupata

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 6 aprile

Le anticipazioni di oggi, mercoledì 6 aprile, della soap opera “Il Paradiso delle Signore“ ci rivelano che Adelaide conosce la verità, in sua assenza il cognato l’ha tradita con Flora. La contessa comincia a mettere in atto la sua vendetta, pungola la stilista lasciandole intendere che è a conoscenza di tutto, la ragazza cerca il sostegno di Umberto che racconta alla Di Sant’Erasmo una mezza verità. La contessa crederà alle sue parole oppure l’intervento del Commendatore graverà ulteriormente la situazione? Gloria è riuscita a ricucire un rapporto d’intesa con Stefania e corre da Ezio per dargli la bella notizia. Veronica ascolta la conversazione e viene soffocata da un’irrefranabile gelosia, la donna teme che Ezio possa ricongiungersi alla sua famiglia e mettere in disparte lei e la figlia. Timore giustificato visto che il Colombo ancora nutre dei forti sentimenti nei confronti della moglie. Flavia non vuole perdere la sua stabilità economica, decide di allearsi con Fiorenza che l’aiuterà a separare Marcello da Ludovica e farla cadere tra le braccia di Torrebruna.

Una vita/ Anticipazioni puntata 6 aprile: José vuole mettere in riga Ignacio

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Irene è preoccupata per Stefania, non riesce a tirarla su di morale, la ragazza è agitata e ansiosa, è innamorata di Marco e questo la fa star male. Roberto propone a Marco di dormire direttamente in ufficio, visto che da qualche giorno è diventato mattiniero e arriva sul posto di lavoro prima di tutti gli altri. Il ragazzo confida all’amico di avere problemi sentimentali e in questo momento è pieno di dubbi. Rivela al collega di essere innamorato di Stefania, Roberto capisce che il motivo per cui la commessa ha lasciato la redazione dipende dal suo rapporto con il Di Sant’Erasmo, ma in questo momento non è in grado di dare nessun consiglio. Marco è è consapevole che prima o poi dovrà fare una scelta, portare avanti la relazione con Gemma è fuori programma, ma non vuole nemmeno farle del male. Adelaide comincia a sospettare che Umberto e Flora vogliano evitarla, non comprende quali siano i motivi così importanti da spingerli fuori da casa per correre al Paradiso. La contessa vuole andare a fondo e convoca in villa il gioielliere Cesari. Con il pretesto di voler acquistare un gioiello viene a sapere che gli orecchini scelti da Flora assomigliano molto a un modello appartenuto a sua madre. In un primo momento la Ravasi li voleva acquistare poi ha cambiato idea, in giornata Umberto è ritornato dal gioielliere e li ha comprati al posto della ragazza. Gemma è al settimo cielo, ringrazia Marco perché sua zia ha invitato a Villa Guarnieri la sua famiglia. Il ragazzo resta turbato, non sa nulla della cena, ma fa finta di niente. Intanto Gemma programma con Dora la sua festa di fidanzamento che vorrebbe organizzare al Circolo.

Beautiful/ Anticipazioni puntata 6 aprile: Carter sconvolto dalla parole di Ridge

Nella soap “Il Paradiso delle Signore” Vittorio parla con Beatrice, le racconta che Serena gli ha posto molte domande su lei e Romagnoli. La contabile non si meraviglia, l’uomo fa parte della sua vita, ma il cognato non è d’accordo, non vorrebbe turbare la tranquillità della bambina con la presenza di un estraneo. Per Beatrice, Dante non è uno sconosciuto e vuole chiarire l’argomento con Serena, poi attacca Vittorio accusandolo di essere prevenuto nei riguardi del Romagnoli, ma il Conti ribadisce che la bambina ha perso il padre e ha bisogno di stabilità e sicurezza. Flavia racconta a Fiorenza che il marito ha voluto investire altrove e Ferdinando ha comprato le quote. A smentirla è la baronessa Esmeralda, che non perde un minuto per spifferare a Fiorenza del divorzio tra la Brancia e il marito. A questo punto Flavia non può evitare di raccontare a Fiorenza che Jean Paul l’ha lasciata per correre dietro a una giovane attrice in erba. Flavia mette al corrente anche Ludovica dei risvolti della sua vita e suggerisce alla ragazza di mantenere stretta l’amicizia con Ferdinando che ha avuto il buon cuore di rilevare le quote dell’ex marito senza alimentare ulteriori pettegolezzi sul suo stato economico-finanziario. Gloria si è accorta che Stefania sta male, c’è qualcosa che la turba, pur sapendo che la figlia non la perdonerà mai per averla abbandonata, la donna cerca di non farle mancare la sua vicinanza e la invita a confidarsi perché le cose difficili non si superano ignorandole. La donna è pronta a sostenerla e aiutarla, in fondo le madri servono a questo e qualunque peso la figlia ha sul cuore, vuole condividerlo con lei. Stefania riconosce che deve parlare con qualcuno e decide di farlo con la Moreau, poi in modo confidenziale le dice che non ha idea di sapere cosa sia avere una madre, ma grazie alla sua presenza ha imparato a capirlo e ora ne avrebbe bisogno. Gloria è pronta ad ascoltare Stefania anche se sa che a farla stare così male è Marco.

LEGGI ANCHE:

Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni 5 aprile: Marco innamorato di Stefania!

© RIPRODUZIONE RISERVATA