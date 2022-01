Il paradiso delle signore/ Anticipazioni puntata 6 gennaio: Stefania va a una festa

Il paradiso delle signore, dove siamo arrivati nelle ultime puntate?

In questo episodio de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto che Tina non desidera confrontarsi con Sandro e Zia Ernesta sta tornando a Milano e la Moreau conosce tutto su essa. Quest’ultima deve essere contattata, in quanto solo lei può fare da testimone per la scomparsa di Gloria e consentire ai due personaggi di convolare a nozze. Tra due persone si riscontra di nuovo guerra e risentimento forte. In casa intanto arriva una chiamata da Sandro, il quale vuole discutere con Tina, che non vuole assolutamente parlare con lui. La zia arriva quindi in città e Stefania dice di essere felice per il papà ma le manca ancora la madre. Ezio vuole sposarsi e ha fatto la proposta alla sua amata durante la notte di Natale e lei ha accettato di buon grado. Loro due sono pronti a sposarsi, ma per poterlo fare senza problemi necessitano di una cosa che documenti la scomparsa della moglie precedente. La signora deve morire, deve dare al marito questa carta per consentirgli di ricrearsi una vita, ma scopriremo che non basta solo questa per poter convolare a nozze. Loro necessitano anche della testimonianza della zia.

A Il Paradiso delle Signore, Gloria dice al suo ex che la signora sta arrivando a Milano, in quanto è stata proprio lei a comunicarglielo. Tina finalmente ha preso la decisione di affrontare l’operazione ed è stata fissata la data, ovvero per la prossima settimana. La donna sta acquisendo pian piano il giusto coraggio e la famiglia la supporta sempre. Anche Sandro desidera starle accanto, infatti tenterà di contattarla chiamandola a casa, ma la donna decide di non gli rispondergli perché è molto delusa e vuole chiudere i rapporti con lui. Forse l’uomo vorrà riconquistarla e quindi raggiungerla in città? Tra due personaggi della soap opera si può notare subito ancora una forte tensione e la zia arriva per vedere cosa sta accadendo tra i due. Quando arriva in casa scopre che l’uomo ha chiesto a Veronica di sposarla e che vuole farlo il prima possibile. La testimonianza sulla morte della signora sarà molto importante per il matrimonio, ma anche per Stefania. Con lei infatti la signora si confida, dicendole di quanto è contenta per il papà, ma pure di quanto a Sofia manchi la madre.

Il paradiso delle signore: anticipazioni del 6 gennaio 2022

Nella puntata del 6 gennaio 2022 secondo le anticipazioni Il paradiso delle signore Stefania verrà invitata a una festa di cavalli. La donna ha un compito specifico. Siccome Marco deve intervistare una brava cavallerizza, lei deve supportarlo per riuscire a ottenere un buon risultato. L’intervista sarebbe stato un disastro se la signora non fosse andata subito ad aiutarlo. Anche un’altra signora è invitata a questo evento e proprio lei conoscerà la protagonista dell’intervista. Proprio davanti a questo incontro la signora dovrà affrontare un momento triste, poiché in lei nascono dei ricordi molto lontani. Fiorenza capisce che Ludovica non ha detto alla madre della sua storia d’amore; la donna di solito ama creare liti nell’aria. In questa puntata vedremo che la beneficenza è diventata una cosa reale e ha ottenuto un enorme successo. Le protagoniste di questa cosa sono state: una famosa attrice e altre due donne della serie televisiva.

