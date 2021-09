Il paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 6 settembre: Marta lascia Milano?

Il paradiso delle Signore, dove siamo rimasti?

In attesa della sesta stagione della soap opera “Il paradiso delle Signore”, che andrà in onda da lunedì 13 settembre su Rai 1, continuano le repliche della quinta stagione. Prima di scoprire le anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 6 settembre, vediamo cosa è successo negli ultimi episodi della soap opera italiana. Marta è in crisi perché vorrebbe accettare la proposta della Sterling in America, lasciando così Milano e Vittorio. La Guarnieri inizia ad avere molto dubbi sul suo matrimonio e si confida con Umberto. Rocco è innamorato di Maria e vorrebbe regalarle un anello di fidanzamento con i soldi vinti con la gara ciclistica. Inoltre è stato contattato da una squadra di ciclismo per professionisti. Il giovane non sa che il padre di Maria vuole che si trasferiranno in Sicilia dopo il matrimonio. Maria non sa come dirlo a Rocco. Fiorenza ha scoperto la relazione tra Ludovica e Marcello ed è pronta a vendicarsi per riconquistare il suo posto di vicepresidentessa del Circolo. Intanto Ludovica è riuscita a scagionare Marcello e non può immaginare i piani di Fiorenza. Gloria e Stefania sono sempre più legate, anche se la capo commessa non ha ancora rivelato alla Colombo di essere sua madre. Al Paradiso arriva una telefonata indirizzata alla Colombo, alla quale risponde Gloria, che potrebbe svelare tutte le bugie che sono state raccontate a Stefania!

Il paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 6 settembre

Nella puntata di oggi, lunedì 6 settembre, della soap opera italiana “Il paradiso delle Signore” Marta e Vittoria hanno capito che il loro matrimonio è ormai finito. Vittorio ha deciso di lasciare libera Marta, che gli ha tenuto nascosto ancora una volta un segreto. La Guarnieri, però, non ha ancora deciso se lasciare Milano per accettare la proposta di lavoro della Sterling. Problemi in vista per Rocco e Maria. Il signor Puglisi ha detto alla figlia che non le darà il permesso di sposare Rocco, se subito dopo le nozze, i due non si trasferiranno in Sicilia. La giovane ricamatrice è preoccupata perché sa che il fidanzato non rinuncerà al suo sogno di diventare un ciclista professionista. I due giovani, inoltre, ignorano di essere stati coinvolti a loro insaputa in un perfido piano di Giuseppe. Gabriella sa che Cosimo vuole trasferirsi a Parigi ma per lei non è facile lasciare il Paradiso. Cosimo per incoraggiare la moglie a prendere una decisione contatta Defois. Marcello è uscito dal carcere grazie a Ludovica. Gloria ha scoperto che il padre di Stefania vuole trasferirsi a Milano…

