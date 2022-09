Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 6 settembre: Stefania lascia Marco

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 6 settembre

Nell’episodio de Il Paradiso delle Signore in onda oggi, martedì 6 settembre 2022, Gemma minaccia Stefania: se non lascerà il capo-redattore, andrà alla polizia a denunciare sua madre Gloria, la quale è stata costretta a fuggire e a cambiare identità per non finire dietro le sbarre. La Colombo è disperata e si sfoga con Irene; la ragazza è pronta a rinunciare a Marco pur di salvare la Moreau. Intanto, il nipote di Adelaide, ancora all’oscuro delle minacce di Gemma, sta per fare la sua proposta di matrimonio a Stefania. Flora ha accettato la proposta lavorativa che le è giunta dall’America, per lasciarsi alle spalle Umberto. Intanto Marcello ha deciso di lasciare Ludovica: è Ferdinando l’uomo giusto per lei. Beatrice è stata dimessa dall’ospedale. Dante le ha dichiarato il suo amore, ma la donna non si fida più di lui. Ma il Romagnoli è pronto a tutto pur di conquistarla: rinuncia alla sue quote de Il Paradiso e chiede scusa a tutto lo staff per le sue macchinazioni.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Dal 12 settembre inizieranno le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore. Prima di ripartire con gli episodi inediti, Rai 1 ripropone le ultime puntate della precedente stagione: dal 5 al 9 settembre andranno in onda, alle 15.55, gli ultimi episodi sesta stagione. Nelle puntata precedenti della soap opera Il Paradiso delle Signore Gemma affronta Stefania dopo avere scoperto che lei e Marco hanno una storia e promette che gliela farà pagare. Beatrice viene dimessa dall’ospedale e Vittorio le propone di stare da lui per un po’. Armando e Agnese si prendono cura della figlia di Anna, la piccola Irene, che piano piano si affeziona sempre più alla nonna acquisita. Flora annuncia di aver trovato un nuovo lavoro in America e si prende la sua rivincita con Adelaide.

