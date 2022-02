Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 7 febbraio: una grossa umiliazione

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 7 febbraio

Ecco le anticipazioni per la puntata de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmessa domani nel presto pomeriggio. Una signora non ha più intenzione di lasciare il luogo, ma succede qualcosa di brutto. Ludovica capisce che il suo fidanzato non ha risolto la situazione, invece Pietro capisce di essere interessato a una ragazza. Due persone sono state sottoposte a una grossa umiliazione, che fa avere delle conseguenze. La donna è convinta di voler abbandonare la città, invece l’uomo vuole avere un face to face, quindi è molto coraggioso. Vittorio vuole rendere tutti felici e quindi dice quale è stata la sua idea per la festa degli innamorati. I fidanzati si siedono su una panchina, ma non si fanno delle foto, anzi si faranno fare un video per raccontare le loro esperienze d’amore. Clelia vuole scappare. Si è pensato che è un modo per poter salvare il ragazzo da questa situazione, anche se sarà molto difficile. L’uomo, capendo le intenzioni, ha voluto fare in modo di dare coraggio alla sua fidanzata, dando motivo di dimostrare così di essere coraggioso e di preoccuparsi per gli altri. Una ragazza è in crisi, vuole pensare molto alla decisione che deve prendere, ma succede qualcosa di veramente inaspettato. C’è qualcuno che ha avuto l’intenzione di umiliare davanti a tutti gli amanti e ha tappezzato la parete di fuori del magazzino con delle frasi molto offensive ed entrambi sono molto tristi per questa cosa.

Il Paradiso delle Signore, dove eravamo rimasti

Andiamo a vedere dove eravamo rimasti ne Il Paradiso delle Signore. L’uomo cercherà in tutti i modi di dare delle spiegazioni a Sandro, che non vorrà ascoltarlo, ma vuole invece andarsene subito dalla città. La ragazza non desidera parlare proprio con sua zia e vuole capire chi ha scritto la nota di minacce. Una donna capisce i danni che ha provocato, invece il ragazzo ottiene l’invito in casa, ma comprende che nella famiglia c’è tanta tensione, tale da non potersi godere bene il pasto in serenità. I due amanti sono stati scoperti a causa di una sciarpa della donna che è caduta ed è stata dimenticata sotto il letto, durante la quella notte. Per il signore è una brutta botta, sua moglie lo ha dimenticato una volta per tutte ed è caduta nelle braccia di qualcun altro.

Successivamente entrambi cercheranno di dare una spiegazione per quello che è realmente accaduto e l’uomo, molto imbarazzato, vuole convincere il suo amico di tranquillizzarsi. Il ragazzo ovviamente non vuole sentire nessuna spiegazione, vorrà vendicarsi probabilmente, si sente tradito e se ne vuole andare dalla città. Una ragazza ha ricevuto un avviso contenente delle pericolose minacce e questo crea in lei molta paura. Ora Gemma ha timore che le sue azioni potranno avere delle conseguenze decisamente negative. Non sa come agire e senza alcun dubbio non vuole assolutamente dire alla mamma di essere stata lei a commettere quel gesto sbagliato. Una donna vorrà parlare con sua zia per avere un consiglio e un aiuto per capire chi è stato a scrivere quella lettera di minacce. Qualcuno sbaglierà a intromettersi negli affari della madre e questo provocherà un enorme imbarazzo in famiglia, ma anche rovinerò le presentazione che devo avvenire con l’uomo. Un signore verrà invitato nell’abitazione di Gemma, ma quando arriva capirà che non è esattamente il momento più adeguato per potersi presentare. Tre persone non stanno capendo bene cosa sta accadendo e quindi la situazione è molto tesa.

