Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 7 marzo: Agnese angosciata per Maria

Il Paradiso delle Signore, la puntata di lunedì 7 marzo 2022

Le anticipazioni del Paradiso delle Signore del 7 marzo 2022 ci rivelano che Agnese da quando ha saputo che Maria è andata da sola a Roma è in apprensione, nel cuore suo si augura che possa almeno ricucire il suo rapporto con Rocco. Vittorio non ha preso bene la notizia che dovrà lavorare a stretto contatto con Dante, la prima mossa che fa è di riunire tutto lo staff del Paradiso e comunicare che il Romagnoli è il nuovo socio del magazzino e per far capire al suo avversario di che pasta è fatto, usa la televisione e invita al Paradiso una delle belle e famose annunciatrici Tv Signorina Buonasera.

Stefania è sempre più sospettosa, il suo fiuto da giornalista le suggerisce che c’è qualcosa che non va tra Ezio e Veronica. Comincia a rimette insieme tutti i pezzi e sospetta che il padre possa avere una relazione con un’altra donna e guardandosi bene attorno e controllando attentamente gli spostamenti del Colombo, non ci mette molto a capire che quella donna è la signorina Moreau.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle precedenti puntate della soap opera “Il Paradiso delle Signore”, Gemma avvertirà Veronica ed Ezio di fare attenzione a quello che dicono, Stefania si sta insospettendo, perché la versione data dalla Zanatta sulla nuova data delle nozze non coincide con quello che ha riferito il Colombo. Marco è preoccupato, Adelaide cerca di informarsi per capire quale sia il pensiero che turba il nipote. Il Di Sant’Erasmo ha sentito una conversazione tra Ezio e Gloria e sospetta che tra i due possa esserci una relazione. Per ora è solo una sua supposizione ma è combattuto se dirlo o meno a Stefania. La contessa è preoccupata anche per Vittorio, sa quanto ci tiene al Paradiso.

Maria ha scritto una lettera a Rocco e chiede a Stefania di leggerla e darle un consiglio. La Colombo non vuole che la spedisca, il suo ex fidanzato non si merita tutta questa perfezione, la sarta riflette sulle parole dell’amica e reagisce con vigore: strappa la lettera e comunica a Irene che partirà il giorno dopo per Roma per affrontare faccia a faccia Rocco. Umberto confida a Flora che vuole incontrare Dante per definire dei dettagli, apre il cassetto della sua scrivania e prende una pistola. La Ravasi cerca di farlo ragionare, ma il Guarnieri ha intenzione di spaventare il Romagnoli e farsi restituire la lettera così da non dover più cedere al suo ricatto, ma il manager comincia a sospettare che il Commendatore vuole ingannarlo.

Anna preoccupata per Salvatore

Dante parla con la cugina e la mette al corrente che Umberto l’ha chiamato per firmare il contratto ma l’appuntamento non è dal notaio ma per strada: vuole discutere gli ultimi dettagli prima della firma. Umberto si presenta sul luogo stabilito e si mette in tasca la pistola, ma quando incontra Dante rimane meravigliato nel vederlo in compagnia di Adelaide. Il Guarnieri chiede alla cognata cosa ci fa con il Romagnoli e la contessa gli rivela che il manager ha chiesto il suo aiuto per conoscere don Saverio, in quanto interessato a fare una donazione. Quando il Commendatore racconta tutto a Flora, la stilista si sente in colpa, per una sua leggerezza Vittorio rischia di perdere tutto, Umberto è riuscito a recuperare la lettera e la brucia, Dante ora è il nuovo azionista del Paradiso.

Anna è preoccupata, teme che Salvatore possa lasciarla, Roberto la rincuora, conosce molto bene il barista, è innamorato di lei. La piccola Irene non vuole trasferirsi a Milano, ha paura di lasciare i suoi amici, la campagna e i nonni, ha già sofferto abbastanza e l’Imbriani non ha intenzione di farle affrontare l’ennesimo distacco. Nello stesso modo è dispiaciuta vedere saltare il suoi programmi per la bambina, per questo è preoccupata che Salvatore possa cambiare idea sul loro rapporto, per il loro progetto di vita ha investito molto di sé, ha chiesto un mutuo ed è in procinto ad acquistare una nuova casa, il passo è grande e non vorrebbe deluderlo. Roberto la tranquillizza che non sarà un capriccio di Irene a mettere in pericolo il suo rapporto con Salvatore. Il barista si scusa con Anna per essere stato troppo brusco, ma si immaginava nella nuova abitazione con la sua famiglia. L’Imbriani cerca di far capire all’Amato che quello che a lui può sembrare un capriccio in realtà potrebbe essere una richiesta di presenza. La piccola Irene è arrivata a mentire facendo credere di avere la febbre pur di non mettersi in viaggio con la mamma verso la nuova destinazione. Salvatore ha capito ed è pronto a rispettare il pensiero sia di Anna che della piccola Irene.



