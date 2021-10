Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 7 ottobre: Massimo Riva al circolo..

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 7 ottobre

Nella puntata di oggi, giovedì 7 ottobre, della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Vittorio propone ad Anna di diventare una delle contabili del Paradiso. Intanto Massimo Riva, il padre biologico della figlia di Anna, si presenta al Circolo e sembra avere cattive intenzioni. Vittorio affronta l’uomo e gli intima di non presentarsi in boutique e di non importunare la sua ex, che però non lo ha mai dimenticato. Flora, dopo aver ricevuto l’invito da Adelaide di trasferirsi a Villa Guarnieri, fa una scelta importante e inaspettata. In casa Amato c’è un’aria stranamente pesante. Giuseppe, infatti, riceve improvvisamente notizie sul suo figlio segreto che vive in Germania. Dopo l’ennesima scenata di gelosia da parte di Agnese, Armando prende una decisione necessaria riguardo al suo rapporto con la donna.

Love is in the air/ Anticipazioni puntata 7 ottobre: Ceren e Ferit si lasciano

Il Paradiso delle Signore: dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore” Roberto va a trovare Anna, che ha respinto il corteggiamento di Salvatore. Roberto la esorta a frequentarlo, solo in questo modo potrà finalmente togliersi dalla testa Massimo Riva. La Contessa viene a sapere che Ludovica ha problemi di soldi. La donna quindi convoca la Brancia, rimproverandola di non averle confidato i suoi problemi. Nello stesso tempo, però, offre a Ludovica tutto il suo sostegno. Ezio si presenta in casa di Stefania. L’uomo propone alla figlia di abbandonare la sua abitazione e di andare a vivere da lui. Al Paradiso, quindi, c’è un grande fermento, in quanto il secondo numero della rivista del grande magazzino è pronto per essere pubblicato. Paola è diventata la nuova capo commessa della boutique, in sostituzione di Gloria. Quest’ultima, poi, ha scelto di abbandonare la casa di Armando, per evitare di farlo litigare con Agnese, e di trasferirsi da zia Ernesta.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 7 ottobre: Felicia litiga con Camino e si sente maleBeautiful/ Anticipazioni puntata 7 ottobre: Liam geloso di Steffy e Finn!

© RIPRODUZIONE RISERVATA