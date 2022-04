Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 8 aprile: Marco lascerà Gemma?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 8 aprile

Le anticipazioni di oggi, venerdì 8 aprile, della soap opera “Il Paradiso delle Signore” ci rivelano che Stefania è molto sofferente, non riesce ad ammortizzare il duro colpo, oramai ha la certezza di dover soffocare l’amore che prova per Marco e lasciare campo libero alla sorella. Marco è furibondo con la zia, doveva interpellarlo prima di organizzare la cena con i Colombo, solo lui può rimettere le cose al proprio posto, deciderà di disinteressarsi dell’imbarazzo che potrà causare alla sua famiglia, ma prima della cena ha intenzione di lasciare Gemma e confessare di essere interessato ad un’altra donna. Avrà il coraggio di farlo? Flavia finge di essere gravemente malata e si farà ricoverare nella nuova clinica di Huston, grazie a Fiorenza è riuscita a farsi rilasciare da un noto medico un referto falso su suo stato di salute. Il suo obiettivo è di portare dalla sua parte Ferdinando che, conoscendo il suo buon cuore si farà carico delle sue spese mediche e Ludovica sentendosi in debito nei suoi confronti abdicherà tra le braccia di Torrebruna. Ma sarà così? Ludovica davvero cadrà nella trappola della madre rinunciando all’amore di Marcello per un matrimonio di convenienza? Serena probabilmente per accontentare la madre, si allontanerà da Vittorio per trascorrere più tempo in compagnia di Dante. Il Conti soffrirà molto di questa situazione, il Romagnoli riuscirà a fare breccia nel cuore della bambina, oppure il suo interesse è solo per allontanare la piccola dallo zio?

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore”, Adelaide vuole chiarirsi con Flora e le racconta che Umberto le ha detto ogni cosa e comprende solo adesso il suo silenzio, non poteva immaginare che Romagnoli lo ricattasse e lei è stata gentile a stargli vicino in un momento così difficile. Flora replica che Umberto ha insisto di non parlare per non farla preoccupare, voleva tenerla lontano dai suoi problemi. La contessa ringrazia la Ravasi perché si è dimostrata una persona leale, si augura che il suo modo un po’ brutale nei suoi confronti non rovini il loro rapporto. Flora tira un sospiro di sollievo, con la mezza verità raccontata da Umberto è riuscita a nascondere come sono andate realmente le cose. Però non è pienamente soddisfatta e affronta il Guarnieri mettendo in chiaro che non riesce a far finta di niente, tanto meno tifare per la sua relazione con la contessa. Flora vorrebbe lasciare la Villa, ma il Commendatore la implora a rimanere perché non può fare a meno di lei, ma non può nemmeno lasciare su due piedi Adelaide, probabilmente un giorno lo farà ma adesso non è il momento giusto. Ezio è felice, Stefania ancora non è tornata ad abbracciarlo come un tempo, però ogni giorno insieme fanno dei piccoli passi che li sta ravvicinando, il fatto che la figlia sia tornata a confidarsi con Gloria lo mette di buon umore. Adelaide informa Umberto di aver organizzato una cena con la famiglia Colombo, l’uomo le domanda se Marco è al corrente, la contessa ritiene che per il nipote non sia un problema, poi dubbiosa chiede al cognato se sa qualcosa di cui anche lei dovrebbe essere messa a conoscenza.

Flavia confida a Fiorenza che Torrebruna gli ha raccontato che ha speso un patrimonio per la mamma malata, magari farebbe la stessa cosa per la donna che ama, difatti il piano della Brancia è fingersi malata per permettere a Ferdinando di sostenere le spese per le cure e aggraziarsi la figlia che per gratitudine romperà la sua relazione con Marcello. Fiorenza decide di aiutarla perché se Ludovica si fidanzerà con Torrebruna e andrà a vivere con lui, lascerà il suo incarico di vice presidente del Circolo che tornerà ad occupare lei. Vittorio è geloso, il suo istinto di protezione nei confronti di Serena e Beatrice lo fanno di nuovo scontrare con Dante che gli confessa di essere innamorato della cognata, mentre Conti ha paura di perdere il suo ruolo di unico uomo di casa senza impegnarsi dal punto di vista sentimentale con la cognata, adesso però le dispiace se un altro uomo lo faccia al suo posto. Il Romagnoli precisa che la sua vicinanza a Beatrice non è vendetta nei suoi confronti ma amore sincero, e poi avverte Vittorio di ascoltare i desideri di Serena e della madre, perché questa volta rischierà di perderle davvero e non sarà per colpa sua. Veronica è felice è arrivato un biglietto di invito della contessa a Villa Guarnieri probabilmente per ufficializzare il fidanzamento tra Gemma e Marco. Ezio è contento e decide con la Zanatta di andare al Il Paradiso delle Signore per acquistare un vestito nuovo per la ragazza da indossare per l’occasione. Veronica è preoccupata del rapporto che si è stabilito tra Stefania e Gloria, da quando la capo commessa ha ripreso il suo ruolo di madre non sa cosa lei rappresenta per Stefania e soprattutto cosa lei è per Ezio.

Flavia si è comprata un nuovo abito per sfoggiarlo al Circolo, ma rientrata a casa fa credere a Ludovica di non sentirsi bene, la figlia non dà peso al malessere della madre, poi comincia a preoccuparsi. La sera al Circolo, Fiorenza le suggerisce di mettere in pratica il suo piano e Flavia inscena uno svenimento facendo preoccupare Ludovica e Ferdinando. Marco è tornato dal suo viaggio da Torino, Adelaide gli comunica che ha invitato a cena la famiglia Colombo, il ragazzo non prende bene la notizia e spiega alla zia che con Gemma si stanno solo frequentando, forse è troppo presto per ufficializzare la relazione. La contessa non è d’accordo e ribadisce che i Di Sant’Erasmo si comportano da sempre con la testa sulle spalle, sarà una serata piacevole e molto impegnativa. Stefania è giù di morale, racconta a Gloria che Gemma e la sua famiglia è stata invitata a Villa Guarnieri, dovrebbe essere felice per la sorella, invece non riesce a togliersi dalla mente Marco. Gloria la rassicura, con il tempo tutto si aggiusta, ma la commessa è stanca, nella vita ha sofferto molto e ora vorrebbe un po’ di felicità. Gloria le chiede come può aiutarla e Stefania senza parlare si stringe a lei che l’avvolge in un caloroso abbraccio.











