Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 8 febbraio: una sorpresa per Tina…

Nella puntata della soap opera “Il Paradiso delle Signore” di oggi, martedì 8 febbraio, Gemma si è resa conto di aver combinato un guaio con la lettera minatoria: invece di far allontanare la Moreau l’ha fatta riavvicinare ad Ezio e questo potrebbe mettere a rischio il matrimonio con la madre, ma per ora può solo restare a guardare poiché ha promesso alla madre di non prendere nessuna iniziativa. Marco una volta che ha conosciuto la verità su Adelaide, cerca di allontanare la polizia da lei e per riuscire nella sua impresa ha bisogno dell’assistenza di Flora. Ferdinando frequenta il Circolo e viene attratto dalla bellezza di Ludovica, l’uomo ha un colpo di fulmine. Vittorio vuole dare una mano a Sandro a fare breccia nel cuore di Tina e gli suggerisce come scoprire se la donna è ancora interessato a lui, ma la sorpresa di Sandro non piace a Tina che reagisce molto male.

Nelle puntate precedenti della soap “Il Paradiso delle Signore” Gemma ha vinto la sua prima competizione ippica e in casa Colombo sono tutti felici, Veronica un po’ meno perché ha scoperto che a inviare la lettera minatoria alla Moreau è stata la figlia, quando le due donne rimangono sole in casa, Veronica mette Gemma di fronte ai fatti, la ragazza scoppia a piangere, quando ha scoperto che Gloria è la moglie di Ezio ha avuto paura che il matrimonio con la madre andasse in fumo. Dopo la morte del padre per molto tempo le due donne hanno vissuto sole affrontando mille difficoltà, ora che hanno la possibilità di avere di nuovo una famiglia, la ragazza ha visto in Gloria un pericolo da eliminare, ha pensato che spaventandola avrebbe deciso di lasciare la città e a quel punto la madre non avrebbe avuto nulla da temere. Veronica si fa promettere dalla figlia di non parlare con nessuno di questa storia e di non prendere nessuna iniziativa. Gloria è spaventata e si confida con Ezio, nemmeno la zia Ernesta è riuscita a darle una mano su chi possa essere stato a spedirle la lettera, la capo commessa ora teme che Stefania possa venire a conoscenza della verità da altre persone e potrebbe perderla di nuovo, per questo chiede a Ezio di raccontare tutto alla ragazza, ma il Colombo non è d’accordo, parlare ora significherebbe rovinare tutto.

Vittorio e Sandro dopo essere arrivati alle mani, hanno fatto pace e sono tornati ad essere gli amici di sempre. Il Conti lo sta ospitando nel suo appartamento, il Romagnoli ha scelto di rimanere ancora a Milano perché vuole riconquistare il cuore di Tina e Vittorio gli ha promesso di aiutarlo. La ragazza scorge da lontano il marito, ma per essere sicura di aver visto bene, chiede a Vittorio se ha notizie di Sandro e l’uomo le rivela che si trova ancora in città. Il Romagnoli è andato nella casa discografica a salutare qualche amico che non vedeva da tempo. Nella sala incisioni ha trovato un nastro dove c’è registrata una canzone che canta con Tina, nell’ascoltarla si è emozionato, perché ha riportato in luce molti ricordi del passato. Vittorio suggerisce all’amico di utilizzare quel nastro per scalfire l’orgoglio ferito dell’Amato. Dante è intenzionato a vendicarsi di Umberto e ne parla con Fiorenza che per aiutarlo gli presenta Ferdinando, un armatore molto ricco che in passato ha acquistato una piccola azienda navale e l’ha poi trasformata in una grande società che produce navi di lusso. Il piano di Dante è di assecondare il desiderio di Vittorio di esportare il marchio del Paradiso in America e dopo alla prima occasione sottrargli tutto e per farlo ha bisogno di un uomo ricco, con il fiuto per gli affari come Ferdinando. Marco ha notato che negli ultimi giorni Umberto è preoccupato, ne parla con Flora, ma non sa dargli nessuna spiegazione. Nel frattempo arriva una lettera di convocazione per Adelaide da parte della Questura. Il Guarnieri non sa che fare, non sa nemmeno che fine abbia fatto la cognata, per scrollarsi il peso di dosso decide di raccontare tutta la verità a Marco, così da tenere a bada la sua curiosità sulla scomparsa improvvisa della zia.

