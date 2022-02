Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 9 febbraio: Flora in questura…

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 9 febbraio

Nella puntata di oggi, mercoledì 9 febbraio, della soap opera “Il Paradiso delle Signore“ Sandro non ha intenzione di arrendersi e parte di nuovo all’offensiva, per Tina non è un momento buono ha tutti contro, non solo Vittorio che ha deciso di aiutare l’amico a riconquistare la fiducia della moglie ma anche Agnese e Salvatore vorrebbero che l’Amato ricucisse il rapporto con il marito. A peggiorare l’umore di Tina è scoprire di non essere stata selezionata per recitare nel “musicarello di Brivio”. Marco riesce a convincere Flora a deporre a favore di Adelaide, così da non danneggiare la sua reputazione ed evitarle di finire in carcere per la morte del marito Achille. Dante è intenzionato a vendicarsi di Vittorio e Umberto, difatti il Romagnoli vuole impadronirsi del Paradiso e fare fuori i suoi avversari e l’occasione gli si presenta quando i clienti americani decideranno di far saltare l’affare. Stefania capisce che c’è qualcosa che disturba Gemma e visto che la sorella non ha intenzione di confidarsi con lei, comincia a guardarsi intorno per scoprire cosa si nasconde qual è la causa del suo malessere.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera “Il Paradiso delle Signore“ Veronica è molto arrabbiata con Gemma, ha scoperto che è stata lei l’artefice della lettera minatoria fatta recapitare alla Moreau. La ragazza con questo gesto sperava di spaventare la donna e obbligarla a fuggire da Milano, invece il fatto che dopo la missiva non c’è stata nessuna richiesta di denaro per mantenere il silenzio sul passato di Gloria, sta facendo ravvicinare la capo commessa a Ezio e ogni volta che Gemma al Paradiso li vede vicini pensa al gesto insensato che ha compiuto e che potrebbe mettere in discussione il matrimonio della madre con il Colombo. Stefania si è accorta che la sorella è molto turbata e quando le chiede la motivazione del suo malessere, Gemma le risponde che ha qualche problema con Marco, peccato che il conte una volta interpellato da Stefania nega di avere avuto un battibecco con la Zanatta. In questo momento è preoccupato per l’assenza della zia Adelaide, dopo che Umberto gli ha raccontato le motivazioni che hanno spinto la contessa a lasciare Milano, il ragazzo nonostante sia rimasto turbato dalla notizia, non si perde d’animo e suggerisce a Umberto di chiedere aiuto a Flora. Alla Ravasi viene chiesto di testimoniare contro suo padre, parlare del loro rapporto burrascoso e del suo comportamento violento, potrebbe distogliere l’attenzione su Adelaide che essendo stata l’ultima ad aver visto Achille, per la polizia è la prima indiziata della sua morte.

Al Circolo è arrivato un uomo elegante, bello e ricco, si tratta di Ferdinando di Torrebruna, una vecchia conoscenza di Fiorenza che lo ha invitato a Milano per farlo incontrare con Dante che vuole proporgli un affare interessante. L’uomo è rimasto molto affascinato dalla bellezza di Ludovica per la gioia di Flavia che non vede l’ora di togliersi tra i piedi Marcello Barbieri, difatti la figlia è follemente innamorata del barista, ma la presenza dell’imprenditore potrebbe mettere in difficoltà la relazione, oltretutto con Flavia a Milano, Ludovica è costretta a vivere lontano da Marcello poiché nel suo appartamento ci alloggia la madre. Sandro ha rimandato la sua partenza perché vuole giocarsi la sua ultima carta per riconquistare Tina e organizza una sorpresa alla moglie con la complicità di Salvatore. L’Amato con la scusa di andare al cinema con la sorella, le dice di raggiungerlo al bar, ma al suo arrivo la ragazza trova il locale vuoto, con un tavolo al centro della sala dove c’è riposato un mangianastri. La donna inserisce la cassetta dove c’è incisa la sua voce mentre canta, non solo ma nel nastro è registrato anche uno scambio di dolci frasi tra Tina e Sandro. L’Amato non apprezza la sorpresa e nonostante il marito gli dichiari il suo amore, lei non è intenzionata a perdonargli il tradimento che ha subito.

