Il Paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 9 settembre: Anna sposa Salva!

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntata 9 settembre

Oggi, venerdì 9 settembre, alle 15.55 su Rai 1 va in onda la replica dell’ultima puntata della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore. Da lunedì 12 settembre, sempre alla stessa ora, andranno in onda le nuove puntate della settimana stagione. Vediamo cosa succederà oggi. Anna convola a nozze con Salvatore, ma è una giornata con molti colpi di scena. La Monreau viene a sapere che Stefania ha lasciato il Di Sant’Erasmo per evitarle il carcere in quanto è stata minacciata da Gemma, gelosa che la Venere le ha rubato il fidanzato. Gloria per non sacrificare la felicità della figlia e non farla di nuovo soffrire per colpa sua, suggerisce a Marco di rinnovare la sua proposta di matrimonio alla figlia, mentre lei va alla polizia a costituirsi. Dante è disposto a rinunciare al Paradiso per amore di Beatrice. L’uomo d’affari restituisce le quote a Umberto che con una “finta” delega passano nelle mani di Adelaide. La contessa con questa mossa ha in mente di vendicarsi del Guarnieri e di Flora. Marcello dopo aver visto la felicità negli occhi di Anna e Salvatore, decide di andarsi a riprendere Ludovica, ma la Brancia è partita per un viaggio in Grecia con Ferdinando.

Il Paradiso delle Signore, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera Il Paradiso delle Signore Marco è innamorato di Stefania ed è deciso a regalarle l’anello di fidanzamento. La mattina la Venere si sveglia e trova la casa piena di fiori con il Di Sant’Erasmo che le apre il cuore. La Colombo è combattuta, da una parte vorrebbe stringere tra le braccia il suo capo redattore, dall’altra deve tutelare sua madre dalle minacce ricevute da Gemma. Marco è confuso, non si spiega come mai Stefania abbia cambiato atteggiamento nei suoi confronti è come se lo volesse allontanare dalla sua vita. Umberto prendendo esempio dal nipote, si è fatto coraggio e ha affrontato Adelaide dicendole di amare un’altra donna. Non è la prima volta che la contessa subisce un tradimento da parte di Umberto, ma questa volta la situazione è diversa. Ha scelto una donna più giovane, più bella e affermata. Dopo questa dichiarazione finalmente Umberto potrà vivere la sua storia con Flora lontano dalla contessa a da villa Guarnieri. Mentre Adelaide sta pensando a come vendicarsi dell’affronto subito, riceve la telefonata dell’avvocato che le comunica di riferire a Umberto di passare al suo ufficio per firmare il passaggio di proprietà delle quote del Romagnoli.

Vittorio chiede ad Anna di trovare una scusa e trattenere Beatrice fino a tardi al Paradiso, vorrebbe prepararle una sorpresa. Stefania non si presenta al lavoro e la Moreau chiede a Irene la motivazione. A quanto pare Irene è diventata la confidente della Colombo e chi vuole avere notizie della Venere si rivolge a lei. Anche Marco domanda alla commessa quale siano le reticenze di Stefania nei suoi confronti e le chiede se c’entra qualcosa Gemma. Irene gli suggerisce di parlare con la diretta interessata. Ludovica confida a Flora che si è lasciata con Marcello. Forse il barista ha ragione, sono troppo diversi, se uno vuole sacrificarsi finisce con il fare del male all’altro. Umberto informa Vittorio che è innamorato di Flora e di aver lasciato Adelaide. Il Guarnieri raggiunge la stilista all’appuntamento e la bacia pubblicamente, poi la invita a partire insieme in una vacanza al mare. Marco affronta Gemma e l’accusa di fare pressioni a Stefania. La Venere rossa è molto ferita, soprattutto da quando ha appreso che il ragazzo ha donato alla Colombo l’anello di fidanzamento. Gloria preoccupata per Stefania va a trovarla a casa e la commessa le rivela di aver lasciato Marco ma di amarlo ancora. La Monreau intuisce che dietro la sua decisione c’entra lei e un ricatto che sta subendo da Gemma, visto che conosce la sua storia. Questa volta Gloria decide di intervenire, ne va della felicità della figlia. La piccola Ines rivela alla madre di voler restare a Milano, mentre tra Dante e Beatrice torna finalmente il sereno.

