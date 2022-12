Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni puntate dicembre: Flora ama davvero Umberto?

Il Paradiso delle signore, anticipazioni puntate dicembre 2022

Il Paradiso delle signore è ancora in pausa per via dei mondiali di calcio in Qatar che sono trasmessi nel pomeriggio di Rai1, e che ormai sono entrati nel vivo dell’azione. Nell’attesa di vedere le prossime puntate della soap – e manca davvero pochissimo, dato che tornerà in onda il 12 dicembre – concentriamoci su una delle coppie principali, quella formata da Flora e Umberto. Li abbiamo lasciati un po’ in bilico, visti gli ultimi risvolti narrativi. Flora è ambiziosa e ha paura che il suo posto di stilista le venga soffiato dalla nuova arrivata Maria, una giovane in gamba che ha già dimostrato di saper valere molto nel magazzino milanese. Convinta dal suo amato Umberto, Flora aveva escogitato un piano per mettere da parte la sua rivale, arrivando poi a copiare uno dei bozzetti che lei aveva scartato.

I sensi di colpa, però, non l’hanno abbandonata: Flora non è senza scrupoli come Umberto, e ciò ha portato a una breve rottura tra i due. Infatti ben presto si sono riuniti e lui le ha chiesto di sposarlo. Una proposta avvenuta davanti agli occhi di Adelaide la quale, profondamente triste e delusa, si è lasciata andare con Marcello, che l’ha abbracciata (un gesto molto significativo, come avevamo anticipato, che potrebbe avere ulteriori sviluppi nella relazione tra l’algida Contessa e il bel giovane).

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Flora ama davvero Umberto o lo sta usando?

Stando alle anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 12 dicembre 2022, Umberto capirà di amare profondamente Flora e di essere disposto a mettere da parte ogni incomprensione pur di renderla felice. Eppure, secondo quanto si apprende, la stilista sarà molto incerta sul matrimonio: pur amandolo molto, la ragazza arriverà a mettere in dubbio le rispettive ambizioni. E’ chiaro che Flora mira a restare la stilista prediletta del Paradiso, e la sua preoccupazione principale è che Maria le soffi l’ambito ruolo che ha all’interno del magazzino milanese. Avere un compagno forte come Umberto Guarnieri può quindi essere un vantaggio.

Nelle prossime puntate, gli spettatori cominceranno quindi a chiedersi se Flora ami davvero il suo uomo o se lo stia solo usando per mantenere la sua posizione lavorativa. Inoltre, la stilista inizierà a vedere la differenza di vedute tra lei e il suo compagno e ciò la getterà ancora di più in crisi.











