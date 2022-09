Il Paradiso delle signore, chi è Matilde?/ Scintille con Vittorio, ma di mezzo c’è il marito…

Il Paradiso delle signore, chi è Matilde Frigerio?

Tra le new entry della nuova stagione de Il Paradiso delle signore c’è Matilde Frigerio, interpretata da Chiara Baschetti. Il suo è un personaggio rivoluzionario, come l’ha descritta l’attrice in un’intervista con Sorrisi, che piacerà molto al pubblico femminile, ma non solo. Infatti nelle prossime puntate della soap la vedremo interagire con Vittorio: l’incontro tra i due è finalmente avvenuto, ma il tempismo non è stato dei migliori. Matilde è in crisi col marito Tancredi, che non ha mantenuto le promesse che gli ha fatto.

L’uomo aveva infatti dichiarato che sua moglie sarebbe potuta tornare al lavoro, invece non ha tenuto fede alle sue parole perché la vorrebbe a casa dietro i fornelli. Matilde Frigerio, però, non ci sta: lei è una donna indipendente e la vedremo lottare per liberarsi dal marito, che si rivela un uomo molto possessivo e geloso. Per scappare dalla crisi matrimoniale, Matilde ha trovato rifugio da Marco e Adelaide, rivelandosi una preziosa all’alleata proprio per quest’ultima, come anticipato dall’attrice Vanessa Gravina in un’intervista a Nuovo Tv.

Il Paradiso delle signore: tra Matilde e Vittorio scatta la scintilla, ma…

La strada di Matilde è destinata a incrociarsi con quella di Vittorio ne Il Paradiso delle signore. Il personaggio della Baschetti lavorava come dirigente del mobilificio di famiglia. Poi, un incendio ha distrutto tutto. Suo marito Tancredi le aveva promesso di aiutarla a ricostruire tutto, ridandole poi il suo posto di lavoro. Ma questa promessa non è stata mantenuta e sta facendo di tutto per metterle i bastoni tra le ruote. Delusa, Matilde è scappata a Milano, dove è stata accolta dal cognato Marco e da Adelaide, con cui inizierà a lavorare nel grande magazzino.

In queste circostanze, Matilde e Vittorio si incontreranno: tra loro scatterà subito la scintilla. A legarli sarà una forte empatia, destinata a diventare qualcos’altro. Del resto Vittorio si è ormai gettato alle spalle la fine del suo matrimonio, ed è ora single, pronto ad innamorarsi di nuovo. In mezzo a loro c’è però Tancredi, che non lascerà andare sua moglie così tanto facilmente…











