Il Paradiso delle Signore Daily 2/ Anticipazioni e cast: l’ottobre del 1960 è qui!

IL PARADISO DELLE SIGNORE, ANTICIPAZIONI DI OGGI, 14 OTTOBRE

Tutto è pronto per il ritorno de Il Paradiso delle Signore Daily 2. Da oggi, 14 ottobre, su Rai2, prenderà il via l’emozionante serie che gli stessi fan hanno contribuito a salvare nei mesi scorsi. La Rai avrebbe voluto chiudere i battenti per via dei grandi costi di produzione ma gli ascolti da una parte e i fan dall’altra, alla fine sono riusciti a spingere verso questo rinnovo che è arrivato facendo tutti contenti. La serie riprenderà dall’ottobre del 1960 riportandoci ad eventi storici e di costume che hanno attraversato quell’anno e quei mesi proprio grazie ai protagonisti che si ritroveranno all’interno o all’esterno del Paradiso delle Signore che Vittorio è riuscito a tenere in vita e che adesso vuole gestire con la sua promessa sposa, Marta Guarnieri, figlia del ricco imprenditore Riccardo. L’appuntamento con la serie è proprio a partire da oggi, 14 ottobre, tutti i pomeriggi alle 15.40, minuto più o meno, su Rai1 subito dopo Caterina Balivo e il suo Vieni da Me, ma quali sono le novità di questa stagione?

IL PARADISO DELLE SIGNORE, ANTICIPAZIONI E CAST: PIETRO GENUARDI TRA I PROTAGONISTI

La prima riguarda proprio una delle Veneri, Gabriella, che tornerà ne Il Paradiso delle Signore 2 in una versione tutta nuova sia come look che come mentalità. L’esperienza a Parigi l’ha cambiata e Vittorio riconoscerà subito in lei le potenzialità per un cambio di mansione all’interno del Paradiso lasciando il suo posto da commessa per assumere quello di stilista. Ma questa non sarà l’unica novità della nuova stagione visto che il vero e proprio terremoto arriva dalla famiglia Amato. Toccherà ad Agnese, dopo la partenza di Tina (grande assente, per il momento, della fiction) tenere le redini della famiglia che si allarga con l’arrivo di un nipote direttamente dalla Sicilia. Sarà lui, Rocco (Giancarlo Commare), a tenere impegnata al signora di casa Amato con il suo arrivo, la sua voglia di imparare e, in particolare, il suo lavoro nel magazzino del Paradiso. Sarà proprio lì che Rocco farà la conoscenza del suo capo che avrà il volto di Pietro Genuardi e che sarà il possibile interesse amoroso proprio della signora Amato con tutti i perché e le domande che questo farà insorgere in lei e in tutti quelli che la conoscono.

IL PARADISO DELLE SIGNORE, ANTICIPAZIONI: VITTORIO E MARTA SI SPOSERANNO?

Sullo sfondo rimangono loro, i protagonisti, ovvero Vittorio e Marta. Proprio il primo ha fatto da anello di congiunzione con la fiction con Giuseppe Zeno e Giusy Buscemi e continuerà a rimanere al suo posto anche ne Il Paradiso delle Signore Daily 2. Il pubblicitario adesso è il proprietario del Paradiso e insieme a Marta si occupa della sua gestione ma, soprattutto, ha intrapreso una relazione che entro la fine di questa settimana li porterà all’altare per il loro matrimonio. Secondo le prime anticipazioni sembra che il matrimonio andrà in scena venerdì e che non sarà semplice come avrebbero voluto i promessi sposi ma, su richiesta dei Guarnieri, si è fatto tutto in grande stile. Secondo i rumors non mancheranno le sorprese né per la sposa e né per gli invitati, come andrà a finire? Rimarremo con il fiato sospeso fino a lunedì?



