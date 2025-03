Un nuovo dramma sta per colpire Il Paradiso delle Signore. Dopo la malattia di Adelaide, ci sarà un malore anche per Concetta.

Il cast della famosa soap opera Rai è stata improvvisamente travolto dal lutto, dato che è venuto a mancare l’amatissimo Pietro Genuardi. Quest’ultimo interpretava il personaggio di Armando e aveva lasciato la serie – in cui aveva recitato per tanti anni – a causa di una terribile malattia contro cui aveva iniziato a lottare. L’attore si era sottoposto a diverse cure ma la battaglia è stata vana e una grave leucemia se l’è portato via in pochissimo tempo. Qualche giorno fa si sono tenuti i suoi Funerali presso la Chiesa degli Artisti di Roma.

Non solo nella realtà, anche nella finzione non è però un buon momento per Il Paradiso delle Signore. Due protagoniste molto amate stanno infatti affrontando dei problemi di salute. Adelaide ha avuto in primis un malore che l’ha costretta a trasferirsi a Londra per sottoporsi a delle cure specifiche, ma dopo di lei è arrivata una doccia fredda anche per l’amatissima Concetta.

Enrico ha mentito a Marta: colpo di scena nei precedenti episodi

Le puntate de Il Paradiso delle Signore stanno continuando giorno dopo giorno, e ad ogni episodio vengono raccontate delle vicende che continuano ad appassionare il grande pubblico italiano. In passato Umberto aveva infatti chiesto aiuto a Enrico, affinché fosse proprio lui ad occuparsi del caso di Adelaide. Quest’ultima ha infatti scoperto di avere un serio problema di salute e si è perciò trasferita a Londra, in modo da sottoporsi a delle cure specifiche e sperimentali che in Italia non avrebbe trovato.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore (foto Rai Play) ilsussidiario.net

Brancaccio ha intanto studiato – in gran segreto – la cartella clinica della Contessa, e ha anche tenuto all’oscuro la sua compagna Marta su quello che ha scoperto. Questa scelta è stata dettata dalla volontà di Umberto, che ha appunto espressamente chiesto a Enrico di non svelare nulla di più a Marta, già di per sé preoccupata per le condizioni della zia. Nel frattempo Adelaide è tornata in Italia e ha potuto riabbracciare i suoi cari, che di certo non hanno il cuor leggero per quanto scoperto sulle sue condizioni.

Cosa sta succedendo a Concetta de Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni

Le prossime puntate della soap Rai – che vanno in onda ogni pomeriggio su Rai 1 – mostreranno delle vicende del tutto inaspettate. Marcello dovrà in primis fare i conti con il ritorno a casa della contessa Adelaide, che è sparita per diversi giorni dopo la sua malattia. La donna non si è mai arresa e si dirà adesso pronta a ricominciare la sua vita e soprattutto ad affrontare al meglio i problemi di salute che l’hanno colpita e che non sono per nulla finiti. Marcello sarà quindi più che felice di riabbracciarla, anche se vorrà inizialmente nasconderle la verità su quello che è accaduto durante la sua assenza.

La Contessa verrà infatti tenuta all’oscuro del tradimento fatto da Barbieri con Rosa Camilli. Con quest’ultima ci sarà tra l’altro un confronto, e l’uomo le farà presente di volersi concentrare solo sulla sua storia d’amore con Adelaide, che sta tra l’altro vivendo un periodo molto delicato e complesso. I problemi non saranno però terminati qui, perché a sentirsi male sarà anche Concetta Puglisi, che accuserà appunto un malore dovuto sicuramente a tutta la stanchezza accumulata durante le ultime settimane per via del lancio della nuova collezione di abiti firmata da Botteri.

Tutti i presenti – comprese le Veneri – interverranno subito per aiutare Concetta e le daranno la possibilità di riprendersi velocemente. Nel frattempo, Enrico si occuperò della contessa Adelaide, facendola sottoporre a una nuova visita per cercare di capire la verità sulla sua malattia.

Cosa succederà ad Adelaide: parla l’attrice de Il Paradiso delle Signore

Il personaggio di Adelaide – interpretato dall’attrice Vanessa Gravina – è sicuramente uno dei capisaldi della soap Rai, che tanto ha fatto appassionare milioni di persone in tutti questi anni. Le sue condizioni di salute hanno di certo fatto preoccupare molti fan, che si sono allarmati sul fatto che la donna possa non comparire più nelle prossime puntate proprio per via dell’aggravarsi della sua malattia. In realtà, a chiarire questi dubbi, ci ha pensato proprio la sua interprete che ha rilasciato di recente un’intervista per il magazine Libero.

Che fine farà Adelaide de Il Paradiso delle Signore? Parla l’attrice (foto ig @vanessagravina_officialpage) ilsussidiario.net

Gravina ha affermato che non ci sarà alcuna fine per il suo personaggio ma che, com’è accaduto diverse volte in passato, dovrà soffrire un po’ prima di risorgere più forte di prima. “Non temete perché la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo risorge sempre“, ha infatti detto lei, “è come un’Araba Fenice, con tutte le sue inquietudini e i suoi enigmi. Tranquilli perché la resurrezione ci sarà quindi vedremo il suo ritorno, anche perché dovrà affrontare un guado molto complicato e ci terrà molto sulle spine“.