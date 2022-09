Il Paradiso delle Signore e Un altro domani non vanno in onda/ Ecco perché

Un altro domani non va in onda: al suo posto speciale Tg5 per Elisabetta II

Oggi, mercoledì 14 dicembre, salta la programmazione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, e della soap opera spagnola Un altro domani, trasmessa su Canale 5. Come mai? Entrambe le reti seguiranno il trasferimento del feretro di Elisabetta II da Buckingham Palace a Westminster Hall. Su Canale 5 alle dalle 15:00 andrà in onda uno Speciale Tg5 a cura di Claudio Fico e condotto da Cesara Buonamici. La diretta Mediaset si potrà avvalere degli inviati Dario Maltese e Federico Gatti e in studio degli ospiti Antonio Capranica e Vittorio Sabadin. Lo Speciale Tg5 finirà alle 16.20, lasciando spazio alla nuova puntata della soap opera turca “Terra Amara” (che invece non è andata lunedì 12 settembre per seguire l’ultimo viaggio della regina in Scozia)

Anche su Rai 1 dalle ore 15.00 andrà in onda uno Speciale Tg1 che seguirà in diretta la processione che porterà il feretro della regina da Buckingham Palace alla sede del Parlamento, Westminster Hall, dove per 4 giorni si potrà rendere omaggio a Elisabetta II. Il corteo sarà guidato da Re Carlo III e dagli altri componenti della famiglia reale. Il corteo viaggerà lungo le vie di Londra, attraversando numero luoghi simbolo: Queen’s Gardens, The Mall, Horse Guards e Horse Guards Arch, Whitehall, Parliament Street, Parliament Square e New Palace Yard.Lo Speciale Tg1 andrà in onda fino alle 17.05, rendendo necessario un cambiamento di palinsesto: “Oggi è un altro giorno” partirà come sempre alle 14:05 ma chiuderà alle 15:00 e “Il Paradiso delle Signore”, invece, non andrà in onda. L’episodio numero 3 della settima stagione slitta a domani, giovedì 15 settembre.

