Il paradiso delle signore e Un posto al sole a rischio? Spunta ipotesi choc e scoppia panico in Rai: "Azienda ha un bivio"

Il paradiso delle signore e Un posto al sole a rischio? Spunta l’ipotesi choc per i tagli

Panico in Rai e Mediaset per i tagli al Fondo unico per il cinema e l’audiovisivo deciso dal Governo. Il paradiso delle signore e Un posto al sole sono a rischio? La Stampa, infatti, ha raccolto lo sfogo che dell’Azienda Pubblica Tv che ha espresso tutta la sua preoccupazione per la manovra che inevitabilmente avrà delle conseguenze: “Avere accesso a meno fondi condurrà inevitabilmente l’azienda a un bivio: abbassare la qualità o ridurre la portata dei progetti, tagliando puntate…”

La forza di una donna anticipazioni 23 ottobre 2025/ Dopo una sconvolgente scoperta Hatice discute con Sirin

La Rai ha tenuto a precisare che con i tagli decisi dal Governo si troverà davanti ad un bivio e le prossime produzioni, fiction e soap saranno a rischio. Lo sfogo dell’azienda, quindi, ha dato vita ad un’ipotesi choc perché potrebbero essere ridimensionati o addirittura sospese due soap amatissime e seguite Paradiso delle Signore e UPAS sono a rischio tagli, potrebbero vedersi ridotte le puntate o peggio ancora essere cancellate dal palinsesto. Quest’ultima ipotesi, a dire la verità, sembra inverosimile ma quel che è certo è con questi tagli queste lunghe serialità non sono al sicuro, visto che potrebbero esserci dei tagli nel numero di puntate e non solo.



Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 23 ottobre 2025/Rosa prende una drastica decisione, Marcello vuole...

Ascolti Il paradiso delle signore non decollano: preoccupazione per i tagli

A mettere in discussione il futuro de Il paradiso non sono solo i tagli al Fondo unico per il cinema e l’audiovisivo deciso dal Governo ma soprattutto gli ascolti non entusiasmanti di quest’ultima stagione. Gli ascolti de Il paradiso delle signore si aggirano intorno ad una media di 1.443.000 spettatori con il 17.5% numeri ben lontani dal diretto competitor, La forza di una donna, soap turca trasmessa da Canale 5 che invece viene vista da 1.992.000 spettatori pari al 23.8%. Va detto però che la soap ambientata negli anni ’60 paga lo scotto di oltre tre mesi di stop e l’addio al cast di personaggi storici. Numeri più incoraggianti, invece, per gli ascolti di Un Posto al Sole che nell’Acces Prime Time appassiona 1.463.000 spettatori pari al 6.7% di share.