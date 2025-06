È forte l’attesa per il decimo capitolo de Il Paradiso delle Signore. Appuntamento a settembre per il period drama di Rai 1 che ha tenuto incollati milioni di spettatori al piccolo schermo anche nella stagione che si è conclusa lo scorso 5 maggio.

Tre settimane dopo il cast è tornato sul set per le riprese del nuovo ciclo di 160 episodi inediti che terranno impegnati gli attori presso gli Studi Videa di Roma per tutto il periodo estivo. Tante le conferme – insieme a qualche inevitabile uscita di uscita di scena – nel parterre dei protagonisti dell’amata soap di Rai 1, a cominciare da quella di Vanessa Gravina nei panni della contessa Adelaide di Sant’Erasmo e di Roberto Farnesi nel ruolo del commendatore Umberto Guarnieri.

Nel cast de Il Paradiso 10 c’è posto anche per una new entry d’eccezione: un volto già apprezzato dal pubblico in un’altra storica fiction Rai come Don Matteo. Chi sarà dunque il nuovo protagonista della soap ambientata nella ruggente Milano del boom economico?

Il volto nuovo de Il Paradiso delle Signore 10 è uno degli attori più amati di Don Matteo

Tra le novità del cast di quest’anno la più attesa è senz’altro l’esordio ne Il Paradiso delle Signore di Simone Montedoro, l’attore che in Don Matteo interpreta l’indimenticabile Capitano Giulio Tommasi. Classe 1973, nato a Roma, Simone Montedoro è noto al grande pubblico anche per aver partecipato a diverse altre fiction di successo come Distretto di Polizia, Il commissario Montalbano e Un medico in famiglia..

Montedoro ha anche preso parte, come concorrente, alla seconda edizione de Il cantante mascherato su Rai 1 e nel 2021 lo abbiamo trovato nel cast di Tale e quale show. Al cinema, tra i progetti più recenti che hanno visto coinvolto l’attore romano vanno menzionati il film Mamma qui comando io di Federico Moccia e Il meglio di te (entrambi del 2023). Nel 2025 è uscito nuovamente nelle grandi sale con Io sono la fine del mondo, film diretto da Gennaro Nunziante.

Simone Montedoro debutta dunque nel cast della decima stagione de Il Paradiso delle Signore. Interpreterà il nuovo personaggio di Fulvio Rinaldi. Secondo le anticipazioni finora circolate sulle trame degli episodi inediti della soap di Rai 1, Fulvio potrebbe subito instaurare uno stretto legame con Adelaide di Sant’Erasmo. La storia tra la contessa e Marcello Barbieri pare infatti destinata a traballare parecchio a causa del sentimento che il giovane imprenditore nutre per Rosa.

Non ci sono grandi dettagli sulla story-line di Fulvio Rinaldi, se non che porterà grande scompiglio nel grande magazzino milanese. Pare certo che Fulvio farà perdere la testa a una delle principali protagoniste della soap. E se fosse proprio Adelaide? Ma non si può escludere che non sia la capocommessa Irene Cipriani a trovare l’amore che cerca da tempo tra le braccia del nuovo arrivato.