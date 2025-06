La decima stagione de Il Paradiso delle Signore approderà su Rai Uno a settembre, chi non farà parte del cast.

A settembre andrà in onda su Rai Uno la decima stagione de Il Paradiso delle Signore e i suoi affezionati fan sono sempre più curiosi. Dopo il finale della nona stagione continuano a chiedersi cosa succederà ai protagonisti nelle nuove puntate dell’amatissima soap opera e di sicuro le trame saranno sempre più intriganti. Nella nuova stagione ci saranno tutti? Sembra proprio di no, alcune recente indiscrezioni hanno infatti rivelato che alcuni protagonisti saranno assenti.

Come ogni anno ci saranno delle new entry nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, i telespettatori però dovranno anche fare i conti con degli addii. Da poche settimane sono iniziate le riprese dei nuovi episodi, che stando ai rumors saranno ben 160. I fan della soap dovranno fare a meno di Clara, interpretata da Elvira Camarrone, che già sul finire della nona stagione aveva scelto di lasciare il lavoro al Paradiso per dedicarsi solo al ciclismo.

Il Paradiso delle Signore 10, chi non farà parte del cast della nuova stagione

In molti speravano di saperne di più sulla sfera sentimentale di Rosa dopo le vicende legate a Marcello e Tancredi. I rumors, però, fanno sapere che a causa delle forti delusioni provate la ragazza andrà via da Milano e tornerà a Bologna da sua madre. Questo il motivo della sua assenza nella nuova stagione della soap opera, che come al solito andrà in onda alle 16 su Rai Uno da lunedì a venerdì. Nemmeno Gloria Radulescu, l’attrice che fino ad ora ha ricoperto i panni di Marta, ci sarà nei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore.

Altri noti personaggi all’inizio della decima stagione de Il Paradiso delle Signore saranno assenti, però è emerso che potrebbero tornare a far parte del cast più avanti. Uno di questi è Alessandro Tersigni nei panni di Vittorio Conti. Tra i nuovi personaggi che cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori ci sarà invece Simone Montedoro. L’attore approderà nella fiction con il ruolo di Fulvio Rinaldi e con il suo modo di fare misterioso e affascinante stravolgerà la vita di una donna, al momento però non è ancora chiaro di chi si tratta.