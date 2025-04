Purtroppo i lutti sono all’ordine del giorno anche se non si vorrebbe mai annunciarne, in special modo se riguardano il mondo dello spettacolo, perché attori, registi, cantanti o scrittori riempiono di fantasia e con il loro talento le vite grigie e stanche si conducono giorno dopo giorno. I fan de Il paradiso delle signore hanno ormai finito le lacrime versate per la perdita non solo di Pietro Genuardi, ma anche di Andrea Savorelli e Valentina Tomada.

Valentina Tomada, chi è e com'è morta Palma Rizzo de Il paradiso delle signore/ Stroncata dalla malattia

Soltanto un mese fa è morto il giovane attore, sempre ricco di energia e di vita, e ad annunciarlo è stata la sorella andando a sconvolgere i fan della soap, mentre oggi è stata annunciata la morte dell’attrice citata poc’anzi a causa di una lunga malattia (aveva 55 anni).

Il paradiso delle signore in lutto per Andrea Savorelli e Valentina Tomada

La soap di Rai1 Il paradiso delle signore ha subito una serie di lutti devastanti che hanno fatto piangere il pubblico che la segue sempre con grande passione e partecipazione. Prima c’è stata la scomparsa di Pietro Genuardi dopo una brutta malattia e poi il fulmine a ciel sereno della morte di Andrea Savorelli. La sua scomparsa è stata annunciata dalla sorella: “Un mese senza di te. Ti amo ovunque tu sia”. Ha poi aggiunto che la sua anima è sempre stata immensa e rara e che durerà per sempre.

E proprio oggi è stata annunciata la morte di Valentina Tomada, che non solo è stata attrice della soap di Rai1, ma anche di Incantesimo, Centovetrine e Don Matteo. A dare la notizia è stata la sorella Andreina: “Mi ha lasciata menomata, un vuoto che è difficile da colmare”, continuando con lo scrivere che non si può spiegare cosa si prova quando muore una persona così cara, e ancora adesso non riesce a credere che non sentirà più il suono della sua voce o trascorrerà del tempo con lei.