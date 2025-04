Il paradiso delle signore: morto Andrea Savorelli

Andrea Savorelli, attore de Il paradiso delle signore, è morto improvvisamente. L’attore, nella soap opera di Raiuno, interpretava Pietro Conti e la notizia della sua morte è arrivata come un filmine a ciel sereno. Ad annunciare la scomparsa prematura è stata la sorella con un post che, in poco tempo, è diventato virale toccando profondamente il cuore dei telespettatori della soap opera. Giovanissimo, l’attore è venuto a mancare all’improvviso ma le cause del decesso non sono note.

Molto schivo e riservato, l’attore non aveva un profilo social e della sua vita privata si sapeva davvero pochissimo nonostante la popolarità raggiunta con Il paradiso delle signore. Le parole della sorella Alessandra hanno così lasciato senza parole i fan della soap opera di Raiuno.

Le parole della sorella di Andrea Savorelli, l’attore de Il paradiso delle signore morto

Alessandra, la sorella di Andrea Savorelli, ha annunciato la morte del fratello con una citazione dello scrittore Henry Scott Holland:

“La morte non è niente.

Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto.

Io sono sempre io e tu sei sempre tu.

Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora.

Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare;

parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato.

Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste.

Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme.

Prega, sorridi, pensami!

Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima: pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza.

La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto: è la stessa di prima, c’è una continuità che non si spezza.

Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista?

Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo.

Rassicurati, va tutto bene.

Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata.

Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace.”

La sorella dell’attore, poi, ha scritto: “Un mese senza te… Ti amo, ovunque tu sia, buon viaggio vita e luce mia”.