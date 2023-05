Il Paradiso delle signore non va in onda/ La soap chiude e torna a settembre…

Il Paradiso delle signore non va in onda oggi 8 maggio

Il Paradiso delle signore ha concluso la sua corsa per questa stagione televisiva. La puntata del 5 maggio è stata infatti l’ultima, e la soap ritornerà a settembre con un nuovo ciclo di episodi. Il finale della settima stagione ha chiuso buona parte delle storyline, mettendo quindi la parola fine a un percorso, ma allo stesso tempo lasciando lo spazio aperto per ciò che vedremo nell’ottava stagione. Sicuramente assisteremo a una guerra tra atelier: il Paradiso dovrà confrontarsi con la concorrenza della Galleria di moda rivale, quindi Vittorio vedrà in Matilde, che ha deciso di restare al fianco del marito Tancredi, una degna avversaria? Risolto anche il mistero sulla sparizione di Adelaide, anche se non del tutto: Marcello è l’unico a custodire il segreto della sua amata Contessa. Legati da questo, il rapporto tra i due sarà quindi più intenso nell’ottava stagione.

Per quanto riguarda le Veneri: Gemma e Marco hanno avuto il loro lieto fine con lei che ha confessato finalmente la verità sul bambino che aspetta – ma c’è da chiedersi ora che ne sarà di Roberto. Salvatore ha chiesto ad Elvira di uscire, spalancando le porte a una possibile relazione tra loro. Irene e Alfredo sono tornati insieme, ma resta il dubbio se il magazziniere provi effettivamente qualcosa per Clara. Infine Maria ha deciso di restare a Milano insieme a Vito.

Il Paradiso delle signore 8, quando andrà in onda su Rai 1?

Il Paradiso delle signore dà appuntamento al pubblico di Rai 1 a fine estate: probabilmente già a inizio settembre assisteremo alle nuove puntate della soap, che al momento hanno raggiunto il traguardo numero 825. Dato l’incredibile successo in Italia, Il Paradiso delle signore ha debuttato anche in Spagna, partendo dalla primissima puntata in cui un’allora giovanissima Teresa Iorio (interpretata da Giusy Buscemi, ora protagonista di Un passo dal cielo) fuggiva da un matrimonio combinato in Sicilia per trasferirsi a Milano e cominciare una nuova vita da donna libera. Lì sarebbe iniziata, da poco a poco, la storia d’amore con Pietro Mori e poi il triangolo con Vittorio Conti.

Nella prossima stagione de Il Paradiso delle signore, oltre agli eventi sopra citati, potremo assistere anche al ritorno di Stefania? Sappiamo che la figlia di Gloria ed Ezio è in America, dove ha allacciato una relazione con Federico. Ora che Marco ha capito la verità su Gemma e il bambino, c’è la possibilità che la sorellastra della Zanatta possa tornare a Milano quanto prima.

Il Paradiso delle signore 8: chi ci sarà nel cast?

Il cast della prossima stagione de Il Paradiso delle signore dovrebbe essere già confermato. Quindi riavremo: Alessandro Tersigni (Vittorio), Roberto Farnesi (Umberto Guarnieri), Chiara Russo (Maria Puglisi), Pietro Genuardi (Armando Ferraris), Giulia Arena (Ludovica Brancia), Moisé Curia (Marco di Sant’Erasmo), Massimo Poggio (Ezio Colombo), Valentina Bartolo (Veronica Zanatta), Fabio Fulco (Ferdinando Torrebruna), Greta Oldoni (Fiorenza), Filippo Scarafia (Roberto Landi), Francesca Del Fa (Irene Cipriani), Gaia Bavaro (Gemma), Gabriele Anagni (Alfredo), Elisa Camarrone (Clara Boscolo), Clara Danese (Elvira Gallo), Chiara Baschetti (Matilde Frigerio), Flavio Parenti (Tancredi di Sant’Erasmo), Valentina Tomada (Palma Rizzo) e Christian Roberto (Francesco Rizzo).

